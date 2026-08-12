"연봉 문제가 아니다" 네덜란드 대표팀 감독 제안 거절한 전 리버풀 사령탑 아르네 슬롯의 항변 "지금은 대표팀이 아닌 클럽으로 복귀할 시기"

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Liverpool - St James' Park, Newcastle, Britain - August 25, 2025 Liverpool manager Arne Slot before the match REUTERS/Scott Heppell/File Photo EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]"대표팀 감독, 지금은 나에게 적절한 시기가 아니다."

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전 리버풀 사령탑 아르네 슬롯이 네덜란드 축구 대표팀 감독직과 관련된 현지 매체 보도와 관련해 자신의 입장을 밝혔다.

그는 12일(한국시각) 스포츠 매체 '훠트발 인터나쇼날(Voetbal International)'을 통해 "최근 내가 네덜란드 대표팀 감독과 관련해 연봉, 계약 기간 등으로 오랜 협상 끝에 절차에서 물러났다는 보도가 있었다. 그런 추측은 사실이 아니다. 나와 축구협회는 그 단계의 대화까지 도달한 적이 없다"고 해명했다. 또 슬롯 감독은 "지금 내 커리어 단계에서는 매일 선수들과 함께 훈련장에 있는 걸 더 선호한다. 국가대표팀에서는 그런 식의 접근이 불가능하다"면서 "내가 (축구협회와) 대화를 계속하지 않은 결정한 이유"라고 설명했다. 한마디로 슬롯은 클럽 사령탑으로 복귀하고 싶은 것이다.

(FILES) Liverpool's Dutch manager Arne Slot celebrates with the Premier League trophy at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool have confirmed head coach Arne Slot is to depart his role as head coach, according to a club statement on May 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

네덜란드 출신인 슬롯은 2024~2025시즌에 리버풀을 구단 통산 20번째 리그 우승으로 이끌었다. 위르겐 클롭으로부터 리버풀 지휘봉을 넘겨받은 첫 시즌에 바로 정상에 섰다. 하지만 두번째였던 2025~2026시즌 프리미어리그에서 5위로 기대이하의 성적을 냈고, 리버풀 구단 경영진은 슬롯을 전격 경질했다. 대신 슬롯 후임으로 스페인 출신의 안도니 이라올라 감독을 본머스에서 바로 영입했다..

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네덜란드축구협회는 로날드 쿠만 감독이 북중미월드컵 32강서 모로코에 패해 대회를 마감 후 사임하자 후임을 물색해왔다. 전 맨체스터 유나이티드 감독 텐 하흐, 슬롯 등과 접촉한 것으로 알려졌다. 슬롯 감독은 이번 인터뷰를 통해 네덜란드축구협회와의 미팅 내용을 공개했다.

FILE - Liverpool's manager Arne Slot talks to Mohamed Salah during the Premier League soccer match between Liverpool and Tottenham in Liverpool, England, Sunday, March 15, 2026. (AP Photo/Jon Super, File) FILE PHOTO

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슬롯 감독은 "나는 국가대표팀과 네덜란드축구협회에 대해 엄청난 존중심을 갖고 있으며, 대화가 진행된 전문적인 방식에 대해 오직 긍정적으로 평가할 수밖에 없다"면서 "지금으로선 클럽 축구에 대한 관심이 더 많다. 언젠가 국가대표 감독으로서 조국을 대표하는 것은 큰 영광일 것이다. 하지만 지금은 적절한 시기가 아니다"라고 말했다.

네덜란드축구협회는 전 포르투갈 감독인 로베르토 마르티네스와 대표팀 감독직을 두고 협상 중이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com