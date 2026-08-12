이강인+알바레스+로메로 미친 트리오 결성 예고! AT 마드리드 작정했다 "몇 시간 안에 이적 마무리 원해, 650억 제시"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 수비진에 대형 보강을 노린다.

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스페인의 아스는 12일(한국시각) '마테우 알레마니 디렉터는 앞으로 몇 시간 안에 크리스티안 로메로와의 계약을 마무리 하기를 원한다'고 보도했다.

아스는 '알레마니 디렉터는 로메로 영입을 최대한 빨리 마무리 짓는다는 확고한 목표를 갖고 있다. 알레마니 단장은 공식 시즌 개막 전에 시메오네 감독에게 새로운 수비 리더를 제공하고 싶어한다. 4000만 유로(약 650억원)의 이적료가 소요될 것으로 예상되며 이미 재정적 여력을 갖췄다'고 전했다.

2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 얀 베르통언, 토비 알더베이럴트 시대 이후 최고의 안정감을 가져다 준 수비수였다. 뛰어난 커버와 대인 수비 능력을 바탕으로 토트넘 수비진을 지켰다. 미키 판더펜과 호흡을 맞추기 시작하며 더 많은 호평을 받았다. 2023~2024시즌 엔제 포스테코글루 체제에서 성장한 기량을 선보인 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 손꼽는 수비수로 평가받았다.

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2025~2026시즌은 로메로에게 더 중요한 시즌이었다. 손흥민이 팀을 떠나고 주장 완장을 물려받았다. 그간 부주장으로 활약했기에 리더십에 대한 기대감도 컸다. 토트넘은 기존 손흥민의 연봉을 뛰어넘는 제안으로 재계약까지 체결했다. 하지만 로메로는 기대 이하의 모습만을 보였다. 수비 실력에는 큰 문제가 없었으나, 리더로서 능력이 부족했다. 시즌 막판에는 부상을 이유로 고국인 아르헨티나로 돌아가서 팬들의 비판을 받기도 했다. 결국 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 토트넘은 로메로를 제외한 수비진 구성을 예고했다.

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팀을 떠날 상황에 놓인 로메로에게 주목한 팀은 아틀레티코 마드리드였다. 아틀레티코 마드리드는 이미 지난해 여름에도 여러 차례 로메로에게 관심을 보인 바 있다. 수비진에 확실한 정상급 자원이 부족한 아틀레티코 마드리드는 로메로 영입으로 무게감을 더하고자 하는 것으로 보인다.

AFP연합뉴스

아틀레티코 마드리드는 로메로의 영입으로 기대하는 또 하나의 효과는 알바레스의 잔류다. 아르헨티나 대표팀 동료인 로메로가 알바레스가 팀에 남는 것을 도울 것이라고 봤다. 스페인의 마르카는 '로메로는 훌리안 알바레스 사태를 해결하는 '예상치 못한' 중재자 역할을 할 수도 있다. 그는 3년이라는 나이 차이에도 불구하고 알바레스와 깊은 우정을 쌓았다. 알바레스의 상황을 정상화하는 데 '조력자' 역할을 할 것으로 예상된다'고 전했다.

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로메로의 토트넘 생활이 마무리되는 가운데, 차기 행선지가 아틀레티코 마드리드를 선택할 가능성이 커지고 있다. 손흥민에 이어 이강인과 한 팀에서 뛰는 로메로에 대한 관심도 적지 않을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com