맨유가 내다 버린 이유 있다...도핑 징계 후 최악의 경기력, 부상 재발 후 또 방출 위기

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]또 실패다. 폴 포그바의 부활은 없었다.

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프랑스의 레퀴프는 12일(한국시각) '부상으로 인해 AS모나코는 포그바와의 계약 종료 가능성을 시사한다'고 보도했다.

레퀴프는 '포그바가 다시 정상급 선수로 돌아올 수 있을지에 대한 의구심이 커지고 있다. 포그바는 최근 왼쪽 허벅지 통증으로 인해 훈련을 끝까지 함께하지 못했다. 이후 포그바가 모나코를 떠나게 될 것이라는 소식이 전해졌다. 부상은 확인 작업이었다. 구단은 이미 포그바에게 계약 종료 의사를 전한 것으로 알려졌다. 모나코는 이적시장 마지막 날까지 포그바의 새로운 행선지를 찾는 것을 계획 중이다'고 전했다.

AFP연합뉴스

유벤투스 시절 뛰어난 기량으로 프랑스 역대급 재능 중 한 명으로 꼽현던 포그바. 세리에A에서는 최고의 미드필더였지만, 맨체스터 유나이티드 복귀 이후 그는 내리막을 걸었다. 맨유는 2022년 포그바와 계약 만료 후 재계약을 택하지 않았다. 당시 맨유의 선택은 완벽히 옳았다. 유벤투스로 돌아온 포그바는 예전의 모습은 찾을 수 없었다. 무릎 반월판 부상을 시작으로 계속된 부상이 발목을 잡으며, 좀처럼 예전의 기량을 선보이지 못했다.

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도핑 문제까지 터지며 포그바에 대한 여론은 바닥을 찍었다. 지난 2023년 9월 유벤투스가 공식적으로 도핑 징계 소식을 밝혔다. 검출된 약물은 테스토스테론이었다. 이는 세계반도핑기구에 의해 금지된 동화작용 스테로이드로 특히 프로스포츠에서는 당연히 금기시되는 금지 약물이다. 이탈리아도핑방지위원회(NADO Italia)로부터 4년 출장 정지 징계라는 철퇴를 맞게 됐다.

AFP연합뉴스

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억울함에 항소를 진행했다. 스포츠중재재판소(CAS)를 통해 진행된 항소에서 포그바는 징계 기간을 기존 4년에서 18개월로 단축했고, 2025년 3월부터 공식 경기 출전이 허용됐다. 이후 포그바는 모나코 유니폼을 입었다. 다만 모나코에서도 반등은 없었다. 지난해 11월 복귀전을 치른 포그바는 이후 짧은 출전 시간만을 소화했다. 지난 5월 메츠전 58분 출전이 가장 긴 출전 시간이었다. 이후 반등 없이 부진한 모습을 보인 포그바가 다시 부상을 당하자, 모나코는 계약 종료에 무게를 두고 있는 것으로 보인다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '포그바는 모나코에서 단 6경기 출전에 그친 후, 상호 합의 하에 팀을 떠날 예정이다. 협상을 진행하고 있으며, 이미 몇 주째 진행 중이었다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com