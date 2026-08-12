'굿바이 북런던' 잉글랜드 국가대표 풀백 제드 스펜스, 토트넘→인터 밀란 이적 임박..'이적료 3000만파운드 합의, 조만간 마무리 된다'

England's Djed Spence arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier)

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 수비수 제드 스펜스(토트넘)가 이탈리아 인터 밀란으로의 이적이 임박했다. 두 구단이 이적료에 합의했다는 보도가 나왔다.

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매체 디 애슬레틱의 보도에 따르면 인터 밀란은 스펜스를 밀라노로 데려오기 위해 이적료 3000만파운드를 지불할 준비가 됐다고 한다. 스펜스는 이제 계약 협상을 마무리하기 위해 이탈리아행 비행기를 타기 직전이라고 한다. 그가 조만간 세리에A 챔피언 유니폼을 입는 수순이라고 한다.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 18: Djed Spence #25 of England is fouled by Malo Gusto #2 of France in the penalty box resulting a penalty kick awarded to England during the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

스펜스는 잉글랜드 국가대표로 참가한 북중미월드컵에서 3위를 차지한 후 북런던으로 돌아와 프리시즌 훈련에 복귀했다. 만 26세인 그는 토트넘을 떠나 새로운 클럽으로 이적을 원하고 있다.

토트넘에서 스펜스와 주전 경쟁을 펼쳐야 하는 스페인 국가대표 오른쪽 풀백 페드로 포로는 월드컵 직전 재계약을 체결했다. 토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독의 구상에서 스펜스는 후 순위로 밀린다. 좌우 풀백 어디에서도 스펜스가 1순위는 아니다 왼쪽 풀백에선 데스티니 우도기와 앤디 로버트슨이 그보다 앞서 있다.

TOPSHOT - England's defender #25 Djed Spence (L) and Argentina's forward #17 Giuliano Simeone (R) fight for the ball during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

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인터 밀란은 스펜스 영입에 꾸준히 관심을 보여왔다. 스펜스는 월드컵을 통해 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 빠른 측면 돌파와 적극적인 공격 가담으로 상대 수비수들을 위협했다.

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인터 밀란은 오는 23일 몬자와의 홈경기를 시작으로 새 시즌을 시작한다. 인터 밀란은 지난 시즌 정규리그 챔피언으로 2연패에 도전한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com