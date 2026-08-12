연봉 1200억 초대박! 토트넘 복귀 생각도 없네...케인, 뮌헨과 재계약 임박 "2029년까지 계약 연장"

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[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인의 선택은 오직 바이에른 뮌헨이다.

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독일의 스카이스포츠는 12일(한국시각) '케인은 바이에른 뮌헨과의 계약 연장을 원한다'고 보도했다.

스카이스포츠는 '소식에 따르면 케인은 2027년에 만료되는 계약을 연장하고 싶어 한다. 케인은 현재 계약이 만료되기 전에 새로운 계약을 체결할 가능성이 크다. 케인과 그의 가족은 뮌헨에서 매우 행복하게 지내고 있으며, 그는 계약 연장을 간절히 원하고 있다. 케인의 새로운 계약은 2029년까지 유효하며, 연봉 삭감 없이 연간 2500만 유로(약 400억원)라는 거액을 계속해서 받게 될 것으로 보인다'고 전했다.

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이어 '케인이 훈련에 복귀한 후 계약 연장에 대한 공식 협상이 본격화될 예정이다. 또한 바이에른은 케인에게 특별상을 위한 성대한 행사도 계획하고 있다'고 덧붙였다.

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독일의 FCB인사이드도 '케인의 결정에 중요한 요인 중 하나는 그의 경기장 밖에서의 삶인 것으로 보인다. 케인과 그의 가족은 뮌헨에서 편안한 생활을 하고 있다. 따라서 최근 몇 주 동안 영국으로 돌아가는 것이 현재 그의 우선순위가 아니라는 점이 점점 더 분명해졌다'고 설명했다.

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바이에른 뮌헨 이적 이후 승승장구 중인 케인이다. 2023년 여름 토트넘을 떠났다. 케인은 독일 무대에서 절정의 기량을 발휘하며 팀 공격을 이끌었다. 꿈에 그리던 우승 트로피까지 들어올리며 케인은 행복한 나날을 보냈다. 세 시즌 동안 케인은 147경기에 출전해 146골을 넣었다. 토트넘 시절보다 뜨거운 득점력을 과시했다.

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2027년 여름 계약 만료인 케인은 재계약 여부에 관심이 쏠렸다. 토트넘 복귀 가능성도 거론되며 팬들은 케인의 행보에 주목했다. 다만 케인의 마음은 일편단심 바이에른이었다. 가족의 만족, 본인의 활약 등 여러 요소를 고려해 바이에른과의 재계약에 무게를 두고 있는 것으로 보인다. 케인은 재계약을 체결하면 3년 동안 총액 1200억원을 수령하는 대형 계약을 보장받을 전망이다.

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한편 케인은 바이에른과 토트넘 외에도 사우디아라비아, 바르셀로나 등 여러 관심도 있었던 것으로 알려졌다. 다만 여러 구애에도 불구하고 바이에른 외에는 선택지가 되지 못한 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com