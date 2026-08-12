"이게 축구야!" '韓 축구 아쉬움' 설영우, UCL 본선 진출 실패…'흥분한 감독 퇴장' 즈베즈다 자멸, 베르셰바에 0-2 완패

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 설영우의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 스로인을 시도하는 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 수비수 설영우(즈베즈다)의 유럽챔피언스리그(UCL) 본선 도전을 마감했다.

Advertisement

즈베즈다는 12일(이하 한국시각) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 하포엘 베르셰바 FC(이스라엘)와의 2026~2027 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 3라운드 2차전에서 0대2로 졌다. 설영우는 선발로 나서 풀타임 뛰었지만 팀 패배를 막지 못했다.

2025~2026시즌 세르비아 리그 우승팀 자격으로 예선 2라운드부터 경쟁한 즈베즈다는 란FC(북아일랜드)를 1, 2차전 합계 9대0으로 물리치고 3라운드 진출권을 얻었다. 그러나 3라운드 1차전(0대1)에 이어 2차전에서 지며 합계 0대3으로 고개를 숙였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 설영우가 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 설영우가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

이날 즈베즈다는 점유율에서 55％-45%, 전체 슈팅 수에서도 9-8로 맞섰으나 골 결정력 부재에 눈물 흘렸다. 하포엘 베르셰바가 유효슈팅 6개를 기록하는 동안 즈베즈다는 단 2개에 그쳤다.

Advertisement

전반을 0-0으로 마친 즈베즈다는 후반 12분 크게 흔들렸다. 데얀 스탄코비치 감독의 퇴장 때문이었다. 그는 감독은 평범한 판정에 격렬히 항의하다 경기장을 떠났다.

Advertisement

'0'의 균형이 깨졌다. 후반 17분 이고르 즐라타노비치에게 선제골을 허용했다. 후반 35분 제이본 이스트에게 페널티 지역 안 비슷한 위치에서 또 한 번 실점하며 0-2로 끌려갔다. 설영우는 후반 39분 적극적인 오버래핑 후 날카로운 땅볼 크로스로 골대 앞 동료에게 공을 배달했지만, 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 즈베즈다는 후반 추가 시간 모하메드 아부 파니마저 레드카드를 받고 퇴장당하며 경기를 마무리했다.

UCL 본선 진출이 좌절된 즈베즈다는 유로파리그(UEL)로 무대를 옮겨 경쟁을 이어간다. 21일, 28일 홈 앤드 어웨이로 빅토리아 플젠(체코)와 플레이오프를 치를 예정이다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com