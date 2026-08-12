[오피셜]한국 국대 사상 첫 벨기에 리그 대격돌...토트넘 양민혁 베스테를로 임대, 이적 옵션 없이 단순 임대

사진=베스테를로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁이 5번째 유럽 구단 유니폼을 입는다. 이번에는 잉글랜드 무대를 잠시 떠난 벨기에로 향했다.

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베스테를로는 12일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '양민혁이 베스테를로에서 새로운 시작을 하게 됐다. 양민혁은 켐펜을 연고로 하는 베스테를로의 공격진을 강화할 예정이다. 그는 한 시즌 임대 계약으로 베스테를로에 합류한다'고 공식 발표했다.

기대감이 가득하다. 베스테를로는 양민혁에 대해 '그의 기술적으로 세련된 플레이 스타일은 1대1 상황으로 이어져 득점과 어시스트를 만들어낼 수 있다. 베스테를로의 공격력을 크게 강화할 선수다'고 평가했다.

이번 임대는 단순 임대 계약이다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '토트넘과 베스테를로가 양민혁의 임대에 합의했다'고 밝히며, 이번 계약에 완전 이적 옵션은 포함되지 않았다고 밝혔다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

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K리그를 뒤흔든 최고의 유망주였다. 고등학생 신분으로 강원FC와 준프로 계약을 체결해 맹활약한 양민혁은 첫 시즌 만에 모두에게 깊은 인상을 남겼다. K리그1 38경기에 출전해 12골 5도움으로 엄청난 활약을 선보이고 시즌을 마무리했다. 각종 상도 휩쓸었다. K리그 이달의 영플레이어상을 5차례나 받은 양민혁은 K리그 시상식에서 올해의 영플레이어와 베스트11 수상으로 기쁨을 누렸다. 이후 토트넘의 관심을 받아 유럽 진출에 성공했다.

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다만 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 쉽지 않은 무대였다. 합류 직후 퀸즈파크레인저스 임대로 잉글랜드에 적응하기 시작한 양민혁은 2025~2026시즌에는 본격적인 임대 경험을 쌓았다. 다만 계획이 꼬였다. 전반기 포츠머스 소속으로 16경기에 출전해 3골 1도움을 기록하며 경험을 쌓는 와중에 갑작스러운 재임대를 결정했다. 코번트리 시티에 합류했다. 챔피언십 선수를 달리던 구단이었기에 경쟁력을 보인다면 EPL에서의 기량도 입증할 수 있는 기회였다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

하지만 기회는 찾아오지 않았다. 양민혁은 노리치와의 경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후 두 차례 교체 출전했지만 이후 선수단 명단에서 제외됐다. 단 한 차례도 추가 출전 기회를 잡지 못했다. 결국 양민혁은 냉혹한 현실 속에서 임대를 마치고 올여름 토트넘으로 돌아왔다. 토트넘에서도 쉽지는 않았다. 프리시즌 동안 선수단에 포함되어 뛴 양민혁은 MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 날렸다. 시드니전에도 빅찬스를 날리며 이후 기회를 잡지 못했다.

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토트넘의 선택은 임대였다. 이번에는 챔피언십이 아닌 유럽 5대 리그 밖을 택했다. 앞서 루카 부슈코비치가 베스테를로 임대로 EPL급 자원으로 성장한 바 있다. 양민혁 또한 베스테를로에서 제대로 기량을 선보인다면, EPL에 도전할 기회는 충분히 잡을 수 있다. 이번 임대로 이한범과 벨기에 리그에서 격돌하는 장면도 기대할 수 있다. 대한민국 국가대표 출신 선수가 벨기에에서 맞대결이 성사되는 것은 최초다. 기대감과 우려가 교차하는 상황, 양민혁은 이제 다시 도전에 나선다. 절대 놓쳐서는 안 되는 기회다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com