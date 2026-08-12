"韓 축구 이끌 꿈나무 자란다" '대형스타 대거 육성' U-15 챔피언십 '후끈'…정정당당 실력 겨루고 우정도 쌓는다

사진=한국프로축구연맹 공식 계정 캡처

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[천안=스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 축구 미래를 이끌 '꿈나무'가 자란다.

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충남 천안 일원에서 '2026 K리그 15세 이하(U-15) 챔피언십'이 펼쳐지고 있다. 지난 8일 개막해 20일까지 K리그 산하 27개 팀의 중등부가 참가해 실력을 겨룬다. 다만, 신생팀인 김해와 파주는 이번 대회에 참가하지 않는다.

어린 재능이 무럭무럭 자라나는 무대다. 한국프로축구연맹은 유스 육성에 진심이다. 지난 2008년 K리그 전 구단에 유소년 시스템을 의무화했다. 매년 성장을 거듭했다. 특히 2018년 준프로 제도 도입 뒤 유스 선수들의 활약은 K리그를 더욱 풍성하게 했다. 실제로 최근 5년간 K리그 등록선수 중 유스 출신 선수 비중은 35%~40% 선을 꾸준히 유지하고 있다. 특히 K리그1 유스 출신 선수는 2024시즌 36.9%에서 2025시즌 40.2%로 3.3% 했다.

대형 스타도 대거 발굴했다. 2019년 오현규(수원 삼성 U-18), 권혁규(부산 U-18)를 시작으로 정상빈 김지수 양민혁 윤도영 등 매년 대형선수를 배출했다. 이들은 고등학생 신분으로 K리그 무대에 데뷔, 유럽 진출까지 이뤄냈다. 현재 A대표팀 및 연령별 대표팀에서도 핵심으로 뛰고 있다.

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프로축구연맹은 유스 시스템의 양적, 질적 성장을 위해 유소년 피지컬 측정 및 분석 사업, 유소년 지도자 교육 및 연수 등을 꾸준히 진행하고 있다. 챔피언십 자체의 품격을 높이기 위해서도 노력하고 있다. EPTS 및 영상 트래킹 시스템을 통해 선수 개인별 경기 분석하고 앱과 웹사이트를 통해 고품질 경기 영상 및 분석데이터 제공하고 있다. 대회 전담 홍보 에디터가 활동하며 선수단 승리 세레머니, MVP 인터뷰 등 경기 외적인 부분을 현장에서 담아 SNS(소셜네트워크서비스) 콘텐츠 제작 및 업로드도 진행하고 있다. 프로 공식경기와 최대한 유사한 환경 조성해 대회 참가 선수들의 자부심 및 동기부여 도모하는 것이다. 실제로 SNS에 게재되는 숏폼은 선수 및 학부모님들에게 매우 인기가 높다. 다른 학교 선수들과도 '숏폼'을 찍기 위해 의기투합할 정도. 이제 '유스 챔피언십=숏폼' 이미지도 생겼다.

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올해도 챔피언십 개막을 앞두고 발 빠르게 움직였다. 바로 '폭염' 문제였다. 프로축구연맹은 선수들 및 관계자들의 안전을 위해 폭염 관련 대책을 세웠다. 오후 5시 30분 킥오프 때는 각 팀에 얼음 30kg을 지급했다. 모든 경기에서 전·후반 각 1회 3분간 쿨링 브레이크 실시하고, 오후 5시 30분 경기는 전·후반 각 1회 드링크 브레이크도 추가했다. 이 밖에 각 팀 워터건, 미스트건 구비를 권장하고 낮 시간대 훈련 자제를 요청했다.

천안=김가을 기자 epi17@sportschosun.com