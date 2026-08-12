"충격" 손흥민과 같은 대회 뛰면서...퇴장 선언 후 의자 발로 차고, 쓰레기통 집어 던져 "버릇없는 애송이 같은 행동"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민과 LAFC가 참가 중인 대회에서 충격적인 장면이 나왔다.

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영국의 더선은 12일(한국시각) '심판을 밀쳐 퇴장당한 축구 선수가 터널 안으로 쓰레기통과 의자를 던지며 격분하는 모습이 포착됐다'고 보도했다.

더선은 '골키퍼가 심판을 밀친 후 격분하여 쓰레기통과 의자를 터널 안으로 던지는 소동을 벌였다. 멕시코 구단인 티그레스는 지난 화요일 밴쿠버 화이트캡스와 리그스컵 맞대결을 벌였다. 티그레스가 추가 시간에 결승골을 노리는 상황에서 베테랑 골키퍼 나우엘 구스만은 평정심을 잃었다. 그는 공을 손에 든 채 전진하여 중앙선에서 빠른 프리킥을 찼다. 하지만 심판이 휘슬을 불어 경기를 중단시키자, 40세의 구즈만은 순간적으로 머리가 핑 돌았다. 심판을 밀쳐내고 공을 앞으로 찼다. 이후 심판은 두 번째 경고와 함께 레드카드를 줬다'고 전했다.

사진=더선 캡처

사건의 발단은 리그스컵이었다. MLS와 멕시코 리가 MX를 대표하는 클럽들이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전인 리그스컵은 1라운드에서 상대 리그 3팀과 격돌, 이중 각 리그 성적 상위 4팀이 토너먼트에서 8강전을 치른다. 티그레스도 이 대회에 참가했다. MLS에서는 LAFC, 인터 마이애미, 밴쿠버 등 강팀들이 참가했다.

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12일 티그레스의 홈구장에서 열린 리그스컵 1라운드 3라운드 경기에서 티그레스는 후반 34분 실점으로 1-1 동점 상황이었다. 빠른 경기 진행을 위해 골키퍼인 나우엘 구즈만은 하프라인에서 킥을 시도했다. 하지만 심판은 휘슬을 불어 경기를 중단시켰다. 이후 구즈만은 심판을 밀쳐내고 다시 공을 앞으로 찼다. 주심은 이를 용납하지 않고 경고를 꺼내들었고, 이미 한 개의 경고를 받았던 구즈만은 곧바로 퇴장을 당했다.

사진=더선 캡처

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문제는 퇴장 이후의 행동이었다. 격분한 그는 터널을 질주하며 플라스틱 의자를 발로 찼다. 이후 쓰레기통까지 집어 던지며 추태를 부렸다. 이후 그가 던진 의자는 산간조각이 나고, 다리도 부러졌다. 다행히 티그레스는 구즈만의 퇴장에도 불구하고 1대1 무승부 후 승부차기에서 5-4로 승리하며 승점 2점을 챙겼다.

팬들은 구즈만의 행동에 대해 "버릇없는 애송이처럼 떼를 쓰고 있다", "티그레스는 그에게 본보기적인 징계를 내려야 한다"고 비판했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com