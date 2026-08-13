'재활공장장' 김도균 감독이 빚은 올 시즌 야심작, '토종 공격포인트 1위' 박재용

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[스포츠조선 박찬준 기자]김도균 서울 이랜드 감독은 K리그의 소문난 '재활공장장'이다. 손대는 선수마다 살아났다.

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수원FC 사령탑 시절 전북 현대에서 퇴출의 아픔을 겪었던 라스와 무릴로를 K리그 정상급 외국인 선수로 바꿔놨다. 세월의 흐름을 이기지 못하던 박주호 정동호 정재용 등도 김 감독 밑에서 부활을 알렸다. 무엇보다 유럽에서 부침을 거듭하던 '코리안 메시' 이승우를 살려냈다. 2022년 K리그에 입성한 이승우는 김 감독의 지도와 신뢰 속 화려하게 부활했다. 현재 전북에서 뛰고 있는 그는 K리그 최고 연봉을 받는 슈퍼스타다.

서울 이랜드로 말을 갈아탄 후에도 마찬가지다. '차범근 축구상'을 받을 정도로 재능을 인정받았지만, 부상으로 잊혀가던 서재민을 최고의 영플레이어로 만들었고, 박창환 변경준 등도 김 감독 아래서 새로 거듭났다.

올 시즌의 야심작은 단연 박재용이다. 지난해 12월 전북을 떠나 이랜드 유니폼을 입은 박재용은 최고의 활약을 펼치고 있다. 19경기에서 8골-4도움을 기록 중이다. 득점, 도움 모두 개인 커리어 하이다. 올 시즌 K리그2를 누비고 있는 토종 선수 중 득점, 공격포인트 모두 1위다. 지난 세 시즌 동안 전북에서 단 4골에 그쳤던 박재용은 이랜드에서 환골탈태했다.

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사실 박재용은 '제2의 조규성'으로 불렸다. 2022년 안양을 통해 K리그에 데뷔한 그는 빼어난 활약으로 단숨에 한국 축구가 주목하는 공격수로 떠올랐다. 2023년 항저우아시안게임 대표팀에도 선발돼 금메달까지 목에 걸었다. 박재용은 2023년 여름 덴마크 미트윌란으로 떠난 조규성의 빈자리를 메우기 위해 전북으로 이적했다. 이적료는 10억 이상이었다. 계속 승승장구할 것 같았던 그의 커리어는 전북 이적 후 멈췄다. 그의 재능을 아까워한 김 감독이 손을 내밀었다.

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이미 여러 선수를 살려낸 경험이 있는 김 감독의 노하우는 이번에도 빛났다. 김 감독은 "선수가 무엇을 제일 잘 하는지 판단하는 게 우선이다. 여기까지 왔다면 분명 장점이 있다. 하지만 프로선수라는 게 완성된 선수인 만큼 단점을 고치기 어렵다. 물론 단점을 보완해야겠지만, 주로 잘할 수 있는 것을 더 나타낼 수 있도록 운동장에서 이야기하고 있다. 장점을 부각하다 보니 자기 것이 나오고, 자기가 잘했던 게 나오다 보면 침체됐던 마음도 살아날 수 있다"고 했다.

김 감독은 박재용의 장점인 적극성을 최대한 살렸다. 폭넓은 움직임을 통해 득점할 수 있는 위치로 자유롭게 움직일 수 있게 했다. 박재용은 김 감독의 배려 속 잃어버렸던 자신감까지 찾았다. 김 감독은 "훈련 태도나 성실성 면에서 아주 좋다. 공격수지만 수비 가담도 탁월하다. 연계 능력만 더 좋아진다면 한 단계 더 도약할 수 있을 것"이라고 칭찬을 아끼지 않았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com