'사망 판정' 축구선수 영안실서 움직여→중환자실서 치료…"나이지리아 축구계 대혼란" 결국 최종 사망 사실 확인

치네두 오조르. 사진=허틀랜드 FC

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[스포츠조선 강우진 기자]사망 판정을 받은 나이지리아 축구선수가 영안실에서 생존 반응을 보여 중환자실로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌다.

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나이지리아 매체 '채널스 텔레비전'은 12일(한국시각) '나이지리아의 카치나 유나이티드 풋볼클럽 소속 선수 치네두 오조르의 사망을 공식 확인했다'며 '당초 사망 판정을 받은 뒤 생존 징후가 나타났다는 보도가 나오면서 혼란이 일었다'고 보도했다.

오조르는 지난 11일 카치나에서 열린 카치나 유나이티드와 니제르 토네이도스의 프리시즌 경기에서 경기 시작 9분 만에 쓰러졌다. 그는 인근 병원으로 긴급 이송됐지만, 의사들은 사망 판정을 내렸다. 이후 카치나 종합병원에서도 사망 사실이 확인됐다.

사진=채널스 텔레비전

그러나 선수의 시신이 영안실로 옮겨지는 과정에서 예상치 못한 일이 발생했다. 오조르의 룸메이트가 오조르의 한쪽 손이 움직이는 것을 봤다고 주장했기 때문이다. 이에 즉시 오조르는 카치나 종합병원으로 다시 이송됐다. 이후 오조르는 가족의 요청에 따라 중환자실에서 24시간 생명유지장치를 이용한 치료를 받았다고 한다.

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나시르 기데 카치나 유나이티드 미디어 담당관은 "영안실에서 선수가 손을 움직이는 것을 발견한 것은 그의 룸메이트였다"며 "이에 가족들은 자신들이 도착할 때까지 시신을 영안실에 안치하지 말아 달라고 요청했다"고 전했다.

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응급 의료진의 노력에도 불구하고, 오조르는 다시 일어나지 못했다. 카치나 유나이티드는 오조르가 사망했다고 공식 확인했다.

매체는 '이번 혼란은 오조르가 프리시즌 경기 도중 쓰러진 뒤 사망 판정을 받았지만, 이후 카치나 종합병원에서 생존 징후를 보였다는 보도가 잇따르면서 발생했다'며 '당시에는 그가 살아남을 수 있다는 희망이 커지기도 했다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com