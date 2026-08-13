"선수 생활 이어갈지 모르겠다" 아버지와 작별한 메시의 '슬픈 고백'…"다리에 힘이 없었다" 마지막 트로피 선물 못한 아쉬움

눈물을 흘리는 리오넬 메시. 사진=데일리스타

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[스포츠조선 강우진 기자]"얼마나 더 선수 생활을 이어갈지 모르겠습니다."

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'축구의 신' 리오넬 메시가 아버지의 사망 이후 심경을 전했다. 그는 축구 선수로서의 은퇴를 고민하는 듯한 말까지 했다.

영국 BBC는 12일(한국시각) '메시가 아버지의 사망 이후 감정적인 추모 글을 올리면서 자신이 앞으로 얼마나 더 축구를 계속할지 모르겠다고 밝혔다'고 보도했다. 메시의 아버지 호르헤 메시는 지난주 오랜 투병 끝에 68세의 나이로 세상을 떠났다. 호르헤는 메시가 14세였을 때부터 그의 에이전트 역할을 맡았으며, 아들이 축구 역사상 가장 위대한 선수가 되는 모습을 지켜봤다.

리오넬 메시(왼쪽)와 아버지 호르헤 메시. 사진=마리오 나우팔 SNS 캡처.

메시는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아버지 없이 내가 어떻게 살아가야 할지 모르겠다"며 "예전에는 그저 축구를 하면 됐는데, 이제는 축구를 얼마나 더 계속할 수 있을지 정말 모르겠다"고 말했다.

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메시는 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끌었으며, 2026 북중미 월드컵에서는 아르헨티나의 결승 진출에 기여했다. 아르헨티나는 결승에서 아쉽게 스페인에게 0-1로 졌다.

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호르헤가 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 세상을 떠난 뒤 메시는 가족과 함께 고향으로 돌아갔고, 아버지의 비공개 장례식을 치렀다.

메시는 "아직도 아버지가 떠났다는 사실을 믿을 수가 없다"며 "다시는 볼 수 없고, 이야기를 나눌 수 없다는 사실을 상상하는 것조차 너무 힘들다"고 전했다.

UPI연합뉴스

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지난 월드컵 기간 메시는 계속해서 눈물을 보였다. 아르헨티나가 알제리를 3-0으로 꺾은 조별리그 경기에서 선제골을 넣은 뒤 그가 눈물을 흘리는 모습이 카메라에 포착됐다. 당시 메시는 "축구와는 전혀 관련 없는 일"로 슬퍼했다고 밝혔다. 이는 아버지의 건강 악화 때문이었던 것으로 풀이 된다.

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메시는 "아버지는 계속 내게 마지막 월드컵에 출전해 달라고 했다"며 "그런데 대회가 시작하기 불과 며칠 전에 상태가 급격히 나빠졌다"고 설명했다. 이어 "아버지가 대회에 오지 못하는 것은 처음이었다"며 "경기가 끝날 때마다 아버지의 메시지를 기다렸고, 그때 상황이 얼마나 심각한지 깨달았다"고 덧붙였다.

AFP연합뉴스

메시는 결국 우승에 실패하면서 아버지에게 트로피를 선물하지 못했다. 아버지가 세상을 떠나면서 더이상 대화를 나눌 수도 없게 됐다.

그는 "우승해서 새로운 트로피를 보여드리고 싶었는데 그러지 못했다"며 "다리에 남은 힘이 없었고, 상태가 제대로 돌아오지 않았다"고 주장했다.

메시는 지금까지 6번의 월드컵을 치렀고, 이번 대회에서 8경기에 출전해 8골과 4도움을 기록했다. 명실상부한 아르헨티나의 축구 전설이다.

메시는 끝으로 아버지에게 작별 인사를 했다.

그는 "아버지는 언제나 내 곁에 있을 것이고, 부모님이 나를 가르치고 키웠던 것처럼 내 아이들을 가르치고 키우고 있다"며 "여기에서 그랬던 것처럼 하늘에서도 우리를 지켜봐 주세요. 아버지 사랑합니다"라고 인사했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com