"이강인, 아이들에게 다정해" 현지 첫인상 호평의 연속…"매 훈련 세션 초집중" AT 마드리드 첫 시즌 '희망적'

꼬마팬과 함께 사진을 찍는 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드 영상 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 현지에서 이강인의 첫인상이 긍정적인 평가를 받고 있다.

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스페인 '에스토에스 아틀레티'는 12일(한국시각) '아틀레티코는 독점 영상 콘텐츠를 통해 한국 국가대표 이강인이 새로운 동료들, 디에고 시메오네 감독이 이끄는 코칭스태프와 함께 훈련하는 모습을 공개했다'면서 팬들을 대하는 이강인의 태도와 성실함을 집중 조명했다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

영상 속 이강인은 아틀레티코에 합류한 뒤 팀에 적응하면서 느낀 첫인상을 이야기했다. 이강인은 팀 버스에서 "나는 여기서 동료들과 코칭스태프, 그리고 이곳에 있는 사람들과 함께 지낸 지 이틀 됐다"며 "내가 지금까지 경험했던 것과는 정말 많이 다르다"고 말했다. 이는 이강인이 아틀레티코 선수단의 분위기에 만족하고 있다는 뜻이라고 매체는 설명했다.

이강인의 영향력은 이미 아틀레티코에 퍼지고 있다. 서울에서 열린 프리시즌 투어에서 이미 많은 팬들이 등번호 7번과 이강인이 새겨진 아틀레티코 유니폼을 입고 찾아왔다. 이강인의 따뜻한 팬 서비스도 조명받았다.

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매체는 '뜨거운 사랑에 대한 이강인의 대응은 매우 인상적이었다'며 '이강인은 항상 팬들에게 다정하게 다가갔으며, 사인을 해주고 새로운 추억을 남기고 싶어 하는 어린 팬들과 사진을 찍었다'고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 하이드레이션 브레이크때 그라운드로 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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이강인은 뒤늦게 팀에 합류한 이후 훈련에도 열심이다.

매체는 '이 영상은 이강인이 매 훈련 세션에 얼마나 집중하고 있는지를 보여준다'며 '중원과 공격 지역에서 코칭스태프가 요구하는 치열한 경쟁을 잘 알고 있는 이강인은 팀의 전술적 움직임을 빠르게 익히기 위해 압박, 빠른 볼 처리, 좁은 공간에서의 대응 등 훈련에 온 힘을 쏟았다'고 강조했다.

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이강인이 빠르게 팀에 적응하고 있다는 점은 올 시즌 우승에 도전하는 아틀레티코에 상당히 희망적인 소식이다. 라인 사이를 오가는 이강인의 다재다능함과 합류 첫 경기부터 최선을 다하겠다는 그의 자세가 호평받고 있다. 파리생제르망(PSG)에서 많은 트로피를 쓸어 담은 그의 DNA가 아틀레티코를 정상에 올려놓을 수 있을지 팬들의 기대가 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com