[오피셜]韓 축구 결국 초토화! 양민혁마저 EPL 떠났다…"새로운 챕터 시작" 벨기에 베스테를로 합류

양민혁. 사진=KVC 베스테를로

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 시즌도 양민혁은 토트넘 홋스퍼에서 데뷔하지 못할 것으로 보인다. 그는 벨기에 프로리그 KVC 베스테를로로 이동해 다음 시즌을 준비한다.

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베스테를로는 12일(한국시각) '대한민국의 양민혁이 공격진 강화를 위해 합류했다'고 공식 발표했다.

구단은 "양민혁이 KVC 베스테를로에서 자신의 새로운 챕터를 시작할 준비를 마쳤다"며 "20세의 대한민국 선수인 양민혁은 이제부터 켐펜 지역의 이 클럽에서 공격진을 강화한다"고 밝혔다. 양민혁은 2026~2027시즌 임대 선수 신분으로 베스테를로에 합류한다.

사진=KVC 베스테를로

양민혁은 지난 2025년 1월 토트넘에 합류한 이후 줄곧 임대 생활을 해왔다. 사실상 토트넘에서 그를 기용할 생각이 없다. 손흥민이 팀을 떠나기 직전 토트넘은 한국의 유망주 양민혁을 데려왔다. 당시 양민혁은 대한민국의 각 연령별 유소년 대표팀을 거치며 성장하고 있었다. 한국 U-16과 U-17 대표팀에서 활약했다. K리그 강원에서도 좋은 활약을 보이며 해외 시장의 관심을 받고 있는 선수였다.

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토트넘 이적 후 손흥민의 자리를 대신해 한국팬들을 즐겁게 할 줄 알았지만, 구단은 그에게 성장을 요구했다. 양민혁은 퀸즈파크 레인저스와 포츠머스, 그리고 코번트리 시티까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 아닌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)에서만 출전 기회를 받았다. 특히 지난 시즌에는 코번트리 시티에서 전혀 출전 기회를 받지 못하면서 성장이 정체되고 말았다. 이는 토트넘 1군 합류 불발로 이어졌다.

사진=KVC 베스테를로

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양민혁은 이제 벨기에에서 새로운 도전을 시작한다. 토트넘 내 여러 유망주들이 벨기에 리그를 거쳐 새팀을 찾아 떠났기 때문에 좋은 기회가 될 수도 있다. 베스테를로 역시 양민혁의 기술적 역량에 큰 기대를 걸고 있다.

구단은 "양민혁의 기술적으로 세련된 플레이 스타일은 1대1 돌파와 함께 골과 어시스트를 만들어내는 데 기여할 수 있다"며 "베스테를로 공격진에 훌륭한 보강이 될 것으로 기대된다. 양민혁의 합류를 환영한다"고 전했다.

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한편, 양민혁까지 떠나면서 다음 시즌 EPL의 한국인 프리미어리거는 0명이 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com