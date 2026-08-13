[오피셜] 韓 최악의 공식발표 터졌다, 오현규 왜 영입했나...베식타시, '세르비아 폭격기' 블라호비치 영입 협상 발표

사진=베식타시

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[스포츠조선 김대식 기자] 오현규의 소속팀 베식타시가 두샨 블라호비치 영입 협상을 진행하겠다고 발표했다.

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베식사티는 13일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 프로 축구 선수 블라호비치의 이적을 위해 협상을 시작했음을 공시 플랫폼(KAP)에 알렸다. 베식타스 축구 투자 산업 무역 주식회사가 KAP에 전달한 공식 발표 내용은 '블라호비치의 구단 이적과 관련하여 해당 선수와의 협상이 개시되었음을 알린다'와 같다'고 발표했다.

사실상 오피셜이다. 튀르키예 구단들은 선수의 마지막 협상을 앞두고 이렇게 협상 진행 상황을 발표한다. 이미 모든 합의는 끝났기 때문에 나올 수 있는 발표다. 선수가 튀르키예 이스탄불에 도착한 뒤에 계약서에 서명을 하고, '옷피셜'만 찍으면 정식 계약이 발표된다. 최종 협상 발표에 앞서 베식타시는 이미 블라호비치가 구단 선수인 것처럼 포스터 사진까지 올렸다. 이어 블라호비치의 옷피셜까지 공개했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 오현규가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

오현규에게는 날벼락 같은 소식이 아닐 수 없다. 2025~2026시즌 도중 오현규는 헹크에서 주전 입지를 잃게 된 후 이적을 추진, 튀르키예 명문 중 하나인 베식타시로 이적했다. 베식타시는 1400만유로(약 231억원)라는 적지 않은 이적료에 등번호 9번까지 안기면서 오현규를 주전 스트라이커로 낙점했다.

베식타시와 오현규의 만남은 완벽한 출발을 보였다. 영입 당시만 해도 의심의 눈초리를 받았지만 오현규는 데뷔전 데뷔골의 기세를 몰아 3경기 연속골까지 터트리면서 완벽하게 성공한 영입이라는 걸 증명했다. 16경기 8골 4도움으로 후반기를 마무리하면서 오현규는 다음 시즌에도 베식타시의 9번 자리를 확고하게 지킬 것으로 보였다.

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그러나 오현규를 데려온 세르겐 얄츤 감독이 베식타시와 이별하면서 상황이 급변했다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 오현규를 썩 신뢰하지 않았다. 새로운 스트라이커를 원한 베식타시는 블라호비치, 로멜로 루카쿠 등 여러 대형급 스트라이커와 접촉하면서 매물을 탐색했다.

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블라호비치는 베식타시의 관심을 거절하는 것처럼 보였지만 피오렌티나 시절 스승인 이탈리아노 감독과 베식타시에서 제안한 파격적인 조건에 결국 이적을 수락했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 판정에 항의하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

블라호비치는 근래 들어서 베식타시가 영입한 가장 이름값 있는 선수다. 오현규를 밀어내고 주전 스트라이커로 등극할 가능성이 높다. 2020~2021시즌 피오렌티나에서 리그 21골을 터트리면서 혜성 같이 떠오른 스트라이커다. 이때 블라호비치의 스승이 이탈리아노 감독이었다. 이탈리아노 감독 밑에서 2021~2022시즌 리그 21경기 17골이라는 미친 파괴력을 선보인 후 유벤투스 옷을 입었다. 유벤투스로 이적한 후에는 기대만큼 활약해주지는 못했지만 매 시즌 15골 이상은 해결해줬다. 이탈리아 세리에A 베스트 공격수상도 수상한 적이 있다.

오현규는 벤치로 밀려나면서 6개월 만에 새로운 둥지를 찾아야 할지도 모른다. 그나마 다행인 건 아직 이적시장이 열려있다는 점이다.