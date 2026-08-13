[오피셜]'결국 조원희 스승이 아닌 티키타카의 원조였다' 스페인 레전드 사비 에르난데스, 네덜란드 국대 감독 확정..'4년 계약, 네덜란드 축구의 아들이다'

사비 에르난데스 캡처=네덜란드축구협회 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 '티키타카'의 원조 아이콘 사비 에르난데스가 네덜란드 축구 대표팀 감독으로 선임됐다.

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네덜란드축구협회는 13일(한국시각) 만 46세의 사비와 4년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 사비는 2024년 FC바르셀로나 감독직에서 물러난 이후 무직이었다. 스페인을 대표하는 미드필더였던 그는 바르셀로나에서 2022~2023시즌 스페인 슈퍼컵과 라리가 우승을 차지하기도 했다. 하지만 2023~2024시즌엔 레알 마드리드에 승점 10점 뒤진 리그 2위로 시즌을 마친 후 경질됐다.

네덜란드는 북중미월드컵 32강서 모로코에 패한 직후 로날드 쿠만 감독이 사임했고, 새 감독을 물색 했다. 네덜란드축구협회는 그동안 에릭 텐 하흐, 아르네 슬롯, 피터 보스, 펩 과르디올라 등과 접촉했다. 백전노장 루이 판 할 역시 감독직에 관심을 보였고, 최근엔 전 포르투갈 사령탑 로베르토 마르티네스와도 미팅을 가졌다. 마르티네스는 과거 EPL 위건에서 조원희를 지도하기도 했다. 12일 네덜란드의 한 매체는 마르티네스가 네덜란드 축구대표팀 사령탑을 맡을 가능성이 높다고 보도하기도 했다. 그런데 네덜란드축구협회의 최종 결정은 사비였다.

사비 에르난데스 캡처=네덜란드축구협회 SNS

사비는 네덜란드축구협회 공식 채널을 통해 "네덜란드 국가대표팀의 감독이 된 것을 엄청난 영광으로 생각한다"라며 "요한 크루이프와 리누스 미헬스의 영향을 강하게 받아 FC바르셀로나 아카데미에서 성장한 사람으로서, 나는 네덜란드 축구에 특별한 유대감을 느낀다. 내가 네덜란드 축구의 아들과도 같다고 말할 수도 있다. 다른 위대한 감독들, 특히 내가 바르셀로나에서 데뷔하게 해준 루이 판 할과 프랭크 레이카르트 역시 선수이자 감독으로서의 나를 형성하는 데 중요한 역할을 했다"고 말했다.

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사비는 2019년 선수 은퇴한 뒤, 자신의 마지막 소속팀이었던 카타르 알 사드에서 감독 커리어를 시작했다. 알 사드에서 2년을 보낸 후 2021년 바르셀로나에 합류했다. 사비를 도울 수석코치로 인도네시아 대표팀을 이끌었던 파트리크 클루이베르트가 합류할 예정으로 알려졌다.

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사비는 "네덜란드는 풍부한 축구 문화와 명확한 비전을 가지고 있다. 점유율에 기반한 공격 축구, 그리고 창의성, 열정, 확신이다"라며 "물론 가장 중요한 목표는 언제나 승리하는 것이지만, 나는 그러한 특성들을 반영하고 사람들이 즐길 수 있는 방식으로 승리하는 것을 선호한다. 그것을 이뤄낼 잠재력은 충분히 있으며, 발전시켜 나갈 견고한 기반도 마련되어 있다"고 말했다.

사비 에르난데스 캡처=네덜란드축구협회 SNS

나이젤 더 용 네덜란드축구협회 기술이사는 사비를 영입하게 된 과정에 대해 "새로운 사이클이 시작될 때마다 우리가 어디로 가고 싶은지, 그곳에 도달하기 위해 무엇이 필요한지, 그리고 이용 가능한 국가대표 감독 후보 중 누구에게 가장 적합한지 재평가해야 한다. 선수로서만 봐도 사비는 월드컵 우승, 다수의 국내 리그 우승, 유럽챔피언스리그 우승을 거두며 모든 것을 경험하고 승리한 인물"이라며 "감독으로서 그는 네덜란드 국가대표팀이 지향하는 주도적인 플레이, 지배적이고 매력적인 축구, 그리고 현대 최정상급 축구에 필요한 유연성을 결합한 축구 철학을 추구하는 최고의 감독들과 수년간 함께하며 성장해 왔다. 사비는 그러한 핵심 원칙들을 믿고 있으며, 그 비전을 받아들여 자신의 것으로 만들었다"고 설명했다. 사비의 네덜란드 대표팀 감독 데뷔전은 오는 9월 24일 열릴 독일과의 유럽네이션스리그 경기가 될 예정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com