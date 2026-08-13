'이강인과 한솥밥 먹는다' HERE WE GO 확인, 아틀레티코 마드리드↔토트넘, 아르헨티나 국대 수비수 로메로 완전 이적 합의..'이적료 4000만유로, 메디컬 테스트만 남았다'

로메로 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 새 소속 클럽 아틀레티코 마드리드가 토트넘과 센터백 크리스티안 로메로의 완전 이적에 합의한 것으로 알려졌다. 이적료는 4000만유로라고 한다. 추가 옵션도 포함됐다고 한다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 13일 자신의 SNS를 통해 두 구단이 로메로의 이적료에 합의했다고 보도했다. 모든 조건에 대한 합의가 끝났고, 이제 남은 건 로메로가 메디컬 테스트를 받고 최종적으로 사인하는 것 뿐이라고 전했다.

만 28세의 로메로는 이번 여름 이적시장에서 EPL 토트넘을 떠나고 싶어했다. 로메로는 앞서 세리에A 챔피언 인터 밀란으로의 이적설도 제기되기도 했다. 하지만 이탈리아 클럽은 그의 요구 조건을 맞추기가 어려웠다. 로메로는 직전 토트넘에서 팀내 최고 주급을 받았다. 주급으로 20만파운드가 넘는 고액을 받았다.

토트넘의 라이벌 아스널이 관심을 보이기도 했다. 하지만 토트넘은 이웃 라이벌 클럽으로 아르헨티나 국가대표 센터백인 로메로의 이적을 허락할 의사가 전혀 없었다.

로메로 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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아틀레티코 마드리드 사령탑 디에고 시메오네 감독은 로메로와 같은 아르헨티나 출신이다. 그는 로메로의 빅팬으로 영입을 강력히 원했다. 로메로는 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코의 네 번째 영입 선수가 될 것이다. 이강인과 조만간 한솥밥을 먹을 것으로 보인다.

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1998년생인 로메로는 토트넘과 2029년 6월까지 계약돼 있다. 그의 시장가치는 5030만파운드다. 로메로는 지난 2022년 이탈리아 아탈란타에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5000만유로였다.

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 이미 로메로의 이탈에 대비했다. 네덜란드 국가대표 센터백 얀 폴 판 헤케를 영입했다. 또 아르헨티나 국가대표 수비수 마르코스 세네시를 데려왔다. 네덜란드 국가대표 수비수 미키 판 더 펜과는 장기 연장 계약을 체결했다. 오스트리아 국가대표 케빈 단소도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com