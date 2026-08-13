[유럽 슈퍼컵 매치 리뷰]'이강인 떠난' PSG 2년 연속 우승, 흐비차 선제골-두에 결승골 폭발! 애스턴빌라 2-1 제압..'EPL 클럽 상대 11경기 연속 무패 행진'

PSG's Achraf Hakimi lifts the trophy during celebrations at the end of the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Aston Villa in Salzburg, Austria, Wednesday, Aug.12, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

epa13165446 Fabian Ruiz of Paris Saint Germain poses with the trophy after winning the UEFA Super Cup match Paris Saint-Germain against Aston Villa, in Salzburg, Austria, 12 August 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

PSG's Marquinhos lifts the trophy after the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Aston Villa in Salzburg, Austria, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic)

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 떠난 파리생제르맹(PSG)이 유럽 슈퍼컵 우승 트로피를 들어올렸다. 2년 연속 정상이다.

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PSG는 13일(한국시각) 오스트리아 잘츠부르크에서 벌어진 유럽축구연맹 슈퍼컵에서 애스턴 빌라를 상대로 데지레 두에의 결승골에 힘입어 2대1 승리했다. 지난해 토트넘을 승부차기에서 제압하며 우승했고, 이번에 타이틀 방어에 성공했다. PSG는 프리미어리그 클럽을 상대로 11경기 무패(10승1무) 행진을 이어가며 유독 강한 모습을 유지했다.

PSG's Marquinhos and PSG's Achraf Hakimi lift the trophy during celebrations at the end of the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Aston Villa in Salzburg, Austria, Wednesday, Aug.12, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

PSG가 애스턴 빌라를 맞아 꾸린 선발 11명 중 9명은 지난 5월 아스널과의 유럽챔피언스리그 결승전에 선발 출전했던 선수들이었다. 많은 선수들이 북중미월드컵 참가 이후 지난주 팀 훈련에 복귀했다. 당연히 원래 PSG의 팀 리듬을 찾는 데 시간이 필요했다. 흐비차 크바라츠헬리아가 가장 빛났다. 그는 전반 20분 선제골을 뽑았다. 측면에서 안쪽으로 파고든 뒤 강력한 슈팅으로 애스턴 빌라 골망을 흔들었다.

Paris Saint Germain's Qatari president Nasser al-Khelaifi (C) celebrates with the trophy next to Paris Saint Germain's Portuguese Football Advisor Luis Campos (R) and Paris Saint-Germain's Spanish coach Luis Enrique (L) after winning the UEFA Supercup football match between Champions League winners Paris Saint Germain (PSG) and Europa League winners Aston Villa in Salzburg, Austria on August 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG도 수비가 흔들렸다. 애스턴 빌라의 만 17세 영건 브리안 마조가 존 맥긴의 크로스를 받아 시도한 헤더가 골대를 살짝 벗어났다. 유로파리그 우승팀인 애스턴 빌라가 강하게 맞섰다. 이 10대 선수는 두 차례의 결정적인 기회를 더 잡았다. 헤더는 크로스바를 넘겼고,또 한번은 포스트 맞았다.

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마조는 결국 전반 종료 직전 네 번째 슈팅 으로 동점골을 뽑았다. 맥긴의 크로스를 발리슛으로 연결해 PSG 골문을 열었다. 슈퍼컵 역사상 최연소 득점자가 됐다.

PSG players including Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos celebrate with the trophy after winning the UEFA Supercup football match between Champions League winners Paris Saint Germain (PSG) and Europa League winners Aston Villa in Salzburg, Austria on August 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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PSG는 후반전 시작과 함께 우스만 뎀벨레를 빼고 대신 이번 여름 이적시장에서 영입한 마그네스 아클리오체를 조커로 투입했다. PSG는 공격의 주도권을 잡고 파상공세를 퍼부었다. PSG는 후반 16분 결승골을 터트렸다. 프랑스 국가대표 윙어 두에가 오프사이드 트랩을 무너뜨리고 들어가 골망을 갈랐다. 득점 이후 바로 오프사이드 판정이 나왔지만 이후 VAR(비디오 판독)을 거쳐 득점 인정을 받았다.

PSG's Desire Doue celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Aston Villa in Salzburg, Austria, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Heinz-Peter Bader)

PSG는 이후 실점 없이 경기를 끝내 한골차 승리를 거뒀다. PSG는 오는 17일 랑스와 프랑스 슈퍼컵 경기를 갖는다. 시즌 두번째 우승 도전이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com