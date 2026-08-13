"손흥민 절친X토트넘 캡틴→결국 이강인과 한솥밥" 로메로, 아틀레티코 654억원 이적협상 완료 'B피셜'

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]'손흥민 절친' 크리스티안 로메로가 이강인과 한솥밥을 먹게 됐다.

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아틀레티코 마드리드가 13일(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 캡틴 크리스티안 로메로를 이적료 3420만 파운드(4000만 유로·약 654억원)에 영입하기로 합의했다. 토트넘은 이번 계약의 일환으로 15%의 셀온 조항을 유지한다.

28세의 로메로는 아틀레티코의 여름 이적시장 네 번째 영입 선수가 될 예정이다. 대한민국 미드필더 이강인, 모르텐 율만, 왼쪽 풀백 알렉산드로 그리말도의 합류에 이어, 아틀레티코는 로메로의 영입을 완료할 경우 올여름 이적시장 지출액이 1억 파운드를 넘어서게 된다. 디에고 시메오네 감독은 지난 시즌 비야레알에 밀려 라리가 4위에 그친 후 새시즌 선수단 보강을 목표로 폭풍영입에 성공했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

아르헨티나 국가대표인 로메로는 최근 프리미어리그 챔피언 아스널의 관심을 받았으나, 토트넘은 팀 주장을 북런던 라이벌에 팔기를 원치 않았다. 2021년 아탈란타에서 임대돼 첫 시즌을 보낸 그는 토트넘에서 5시즌 동안 156경기에 출전해 13골을 기록했다. 월드클래스 센터백으로 손흥민이 토트넘 캡틴으로 있을 당시 부주장으로 호흡을 맞췄던 로메로는 올여름 아르헨티나의 북중미월드컵 결승 진출 과정에서도 단 한 경기를 제외하고 모두 출전했다. 아탈란타로부터 4250만 파운드에 완전 이적한 뒤 로메로는 핵심 센터백으로 토트넘의 수비라인을 지켜왔고, 지난 시즌 토트넘이 프리미어리그 간신히 강등을 피하는 과정에서도 주장으로 팀을 이끌었던 그는 북중미월드컵 이후 추가 휴가를 받은 후 다음주 토트넘의 프리시즌에 복귀할 예정이었으나 행선지가 달라졌다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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캡틴 로메로의 이적 소식은 인터 밀란과 2560만 파운드(3000만 유로·약 490억원) 규모의 이적 협상이 마무리 단계인 '잉글랜드 풀백' 제드 스펜스마저 잃게 될 위기의 토트넘 팬들에게 큰 타격이 될 것으로 보인다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com