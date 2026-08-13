[오피셜]"나는 네덜란드 축구의 아들" '레전드 MF' 사비 에르난데스, 48년 만에 네덜란드 대표팀 외국인 사령탑 부임

사진=네덜란드왕립축구협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]사비 에르난데스가 네덜란드 축구대표팀을 맡는다.

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네덜란드왕립축구협회(KNVB)는 13일(이하 한국시각) '사비를 네덜란드 A대표팀의 새로운 감독으로 임명했다. 그는 로날드 쿠만 감독의 뒤를 이어 팀을 이끌게 됐다. 2030년 월드컵까지 계약했다'고 공식 발표했다. 이로써 사비 감독은 1978년 아르헨티나 월드컵에 나섰던 오스트리아 출신 에른스트 하펠 감독 이후 48년 만에 네덜란드 대표팀을 맡는 외국인 사령탑이 됐다.

사비 감독은 현역 시절 세계적 미드필더로 명성을 떨쳤다. FC바르셀로나(스페인)에서 2015년까지 17시즌 동안 뛰었다. 스페인의 유니폼을 입고 2010년 남아공월드컵 우승컵을 거머쥐었다. 선수 생활을 마무리한 클럽인 알사드(카타르)에서 2019년 감독으로 지도자의 길을 걷기 시작했다. 2021년 11월 FC바르셀로나 지휘봉을 잡았다. 2024년 5월 FC바르셀로나 감독직에서 물러난 뒤로 무직 상태였는데 이번에 처음으로 국가대표팀 지휘봉을 잡게 됐다.

사진=AFP 연합뉴스

그는 "네덜란드 국가대표팀 감독이 된 것은 큰 영광이다. 나는 FC 바르셀로나 유소년 아카데미에서 요한 크루이프, 리누스 미셸 등 여러 스승들의 영향을 받으며 성장했다. 네덜란드 축구와 특별한 인연을 느끼고 있다. 어쩌면 나는 네덜란드 축구의 아들이라고 할 수 있을지도 모른다. 특히 FC바르셀로나에서 데뷔할 당시 나를 지도해 주셨던 루이스 판 할, 프랑크 레이카르트를 비롯한 훌륭한 감독님들은 선수로서, 그리고 감독으로서 나를 만들어가는 데 중요한 역할을 해 주셨다"고 말했다.

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그는 "네덜란드는 풍부한 축구 문화와 명확한 비전을 가지고 있다. 이는 내가 추구하는 공격적인 축구, 점유율 축구, 창의성, 열정, 그리고 확신에 크게 매료됐다. 물론 주된 목표는 언제나 승리지만, 나는 팀의 특징을 잘 보여주고 팬들이 즐겁게 관람할 수 있는 방식으로 승리하는 것을 선호한다. 잠재력은 충분하고, 탄탄한 기반도 마련돼 있다. 선수들, 스태프 등 모든 분들과 함께 이 도전을 시작하게 돼 매우 기대된다"고 각오를 다졌다.

사진=AFP 연합뉴스

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한편, KNVB는 '코칭스태프는 향후 몇 주 안에 더욱 구체화될 예정'이라고 했다. 사비 감독은 "네덜란드 출신의 인사들을 포함한 코칭스태프 구성이 목표다. 네덜란드 축구, 선수, 그리고 네덜란드 문화에 대한 전문적인 지식은 매우 중요하다. 서로의 지식과 경험을 결합해 우리 자신과 선수단이 최고의 기량을 발휘할 수 있는 최적의 환경을 조성할 것"이라고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com