"아빠 없는 세상에서 축구를 계속할 수 있을까요" 메시의 절절한 사부곡[전문]

사진출처=메시 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"아빠 없이 제가 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠어요."

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'축신' 리오넬 메시가 지난주 부친상 후 깊은 슬픔 속에 선수 생활 연장에 대해 회의감을 토로했다. 메시의 아버지 호르헤 메시는 오랜 병환 끝에 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 향년 68세로 세상을 떠났다.

메시는 13일(한국시각) SNS 추모글을 통해 "아빠 없이 제가 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 어떻게 계속 나아가야 할지도 모르겠습니다. 저는 오직 축구만을 해왔는데, 이제 이 일을 얼마나 더 오래 계속할 수 있을지 상당한 의문이 듭니다"라고 적었다. "아빠는 처음부터 제 곁에 계셨고, 이제 끝까지 얼마 남지 않았었는데요. 왜 조금만 더 버텨서 우리가 함께 끝마칠 수는 없었던 걸까요?"라며 비통한 심정을 전했다. 호르헤는 바르셀로나에서 메시의 출생 초기부터 아들의 커리어 전반을 밀착해 함께했다. 그는 든든한 버팀목 역할을 했으며, 수년간 메시의 에이전트로 활동하기도 했다.

신화통신

39세의 아르헨티나 주장은 북중미월드컵 결승전 연장전에서 패하며 스페인에 이어 준우승한 북중미월드컵 출전 이유 중 하나가 아버지의 뜻이었음을 밝혔다.

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메시는 "아빠는 저에게 마지막 월드컵에 꼭 뛰라고 항상 부탁하셨고, 개막을 며칠 앞두고 아빠의 건강 상태가 가장 악화되었죠. 아빠가 대회 현장에 계시지 못한 것은 이번이 처음이었지만, 엄마는 아빠가 나아질 것이고 여행할 수 있을 만큼 괜찮아질 거라고 말씀하셨어요. 저는 아빠가 여행해서 오실 수 있도록 우리가 결승에 올라갈 거라고 아빠에게 말씀드렸고요"라면서 "경기가 끝날 때마다 저는 아빠의 메시지를 기다렸고, 그 빈자리를 그리워했습니다. 그때야 저는 상황이 정말로 심각하다는 것을 깨달았습니다. 그럼에도 불구하고 저는 아빠에게 시간을 벌어드려서 경기 하나라도 보실 수 있게 하려고 최대한 높이 올라가자는 생각뿐이었습니다. 결국 결승에 올라갔지만 아빠는 오실 수 없었죠"라며 그날들을 돌아봤다.

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메시는 해트트릭을 기록한 북중미월드컵 알제리와의 개막전에서 첫 골을 축하하며 눈물을 흘리기도 했다. 눈물의 이유와 관련한 추측이 난무한 가운데 그는 "며칠 동안 힘들고 복잡한 일들을 겪었다"라며 자신의 눈물이 "축구와는 무관한 일 때문"이었다고 설명한 바 있다.

AFP연합뉴스

메시는 아버지를 위해 결승전에서 우승하고 싶었지만, 두 번째 월드컵 우승 트로피를 가져올 에너지가 남아 있지 않았다고 썼다. 메시는 "저는 우승을 해서 아빠에게 트로피를 가져다 드리고 새로운 트로피를 보여드리고 싶었습니다. 하지만 그러지 못했어요. 다리가 더 이상 움직이지 않았거든요. 이번만큼은 내 신체적 한계에 맞서보려 했지만 불가능했습니다. 한 번도 몸 상태가 좋았던 적이 없었어요. 비록 챔피언은 되지 못했지만, 우리가 매 경기를 얼마나 즐겼는지 아빠는 모르실 겁니다. 이번에도 아빠 말씀이 옳았어요. 저는 그곳에 있어야 했고, 경기를 뛰어야만 했습니다"라고 덧붙였다.

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깊은 슬픔 속에서도 인터마이애미 공격수 메시는 아버지의 방식으로 아이들을 양육하며 아버지의 뜻을 기리겠다고 다짐했다. "아버지가 너무나 그리울 것입니다. 하지만 특히 제 아이들을 키울 때 아버지는 항상 함께 계실 겁니다. 아버지가 저를 가르치고 키워주신 방식 그대로 아이들을 가르치고 양육할 것이기 때문입니다."

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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[메시의 SNS 사부곡 전문]

아빠, 당신이 떠났다는 게 아직도 믿기지 않아요. 실감이 나지 않고, 정확히는 실감하고 싶지가 않아요. 이제 아빠를 다시 볼 수 없고, 더 이상 이야기할 수 없다는 걸 상상하기가 너무 어렵습니다. 아빠가 고통받고 계셨고 이것이 최선이라는 걸 알지만, 너무 일찍 떠나셨어요. 우리에겐 함께 즐길 수 있는 시간이 아직 많이 남아 있었는데 말이죠.

아빠는 저에게 마지막 월드컵에 꼭 뛰라고 항상 부탁하셨고, 개막을 며칠 앞두고 아빠의 건강 상태가 가장 악화되었죠. 아빠가 대회 현장에 계시지 못한 것은 이번이 처음이었지만, 엄마는 아빠가 나아질 것이고 여행할 수 있을 만큼 괜찮아질 거라고 말씀하셨어요. 저는 아빠가 여행해서 오실 수 있도록 우리가 결승에 올라갈 거라고 아빠에게 말씀드렸고요.

경기가 끝날 때마다 저는 아빠의 메시지를 기다렸고, 그 빈자리를 그리워했습니다. 그때야 저는 상황이 정말로 심각하다는 것을 깨달았습니다. 그럼에도 불구하고 저는 아빠에게 시간을 벌어드려서 경기 하나라도 보실 수 있게 하려고 최대한 높이 올라가자는 생각뿐이었습니다. 결국 결승에 올라갔지만 아빠는 오실 수 없었죠. 저는 우승을 해서 아빠에게 트로피를 가져다 드리고 새로운 트로피를 보여드리고 싶었습니다. 하지만 그러지 못했어요. 다리가 더 이상 움직이지 않았거든요. 이번만큼은 내 신체적 한계에 맞서보려 했지만 불가능했습니다. 한 번도 몸 상태가 좋았던 적이 없었어요.

제가 돌아왔을 때, 아빠는 우리가 승부차기로 결승에서 진 줄 알고 계셨죠. 우리는 일어난 그 모든 일들에 대해 아무것도 이야기하지 못했습니다. 아빠는 아무것도 즐기지 못하셨어요. 비록 우리는 챔피언이 되지 못했지만, 우리가 매 경기를 얼마나 즐겼는지 아빠는 모르실 겁니다. 이번에도 아빠 말이 옳았어요. 저는 그곳에 있어야 했고, 경기를 뛰어야만 했습니다.

제가 이 이야기를 하는 이유는 이것이 우리가 나누지 못한 유일한 대화였기 때문입니다. 다른 모든 것은 아빠도 이미 알고 계시니까요. 우리는 매일 이야기했고 제 일정상 가능할 때마다 서로 얼굴을 봤으니까요.

아빠 없이 제가 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 어떻게 계속 나아가야 할지도 모르겠습니다. 저는 오직 축구만을 해왔는데, 이제 이 일을 얼마나 더 오래 계속할 수 있을지 상당한 의문이 듭니다. 아빠는 처음부터 제 곁에 계셨고, 이제 끝까지 얼마 남지 않았었는데요. 왜 조금만 더 버텨서 우리가 함께 끝마칠 수는 없었던 걸까요?

아빠의 행복은 가족들, 아내, 자식들이 잘 지내는 것을 보는 것이었고, 무엇보다 남들 몰래 제가 축구하는 것을 보는 것이었다는 걸 잘 알고 있습니다.

어릴 때부터 항상 그랬죠. 일하고 돌아오시자마자 저를 모든 훈련장에 데려다주셨어요. 아빠가 일하느라 바쁘실 때는 엄마가 데려다주는 경우가 많았지만요.

당연하게도 경기는 단 한 번도 빠지지 않으셨죠. 저를 보면서 얼마나 마음을 졸이셨고 또 얼마나 즐거워하셨는지, 비록 저에게 칭찬을 많이 해주지는 않으셨지만요.

아빠는 저에게 아버지이자 친구였고, 또 대리인이었습니다. 매 순간마다 계셔야 할 최선의 모습으로 계셔주셨고, 단 한번도 틀린 적이 없으셨어요. 약간의 비난이나 다툼이 있었을 때조차도 항상 아빠 말이 옳았습니다. 결국에는 아빠가 말씀하신 대로 일이 풀리곤 했으니까요.

아빠가 너무나 그리울 것입니다. 하지만 특히 제 아이들을 키울 때 아빠는 항상 함께 계실 겁니다. 아빠와 엄마가 저에게 해주셨던 것처럼 저 역시 아이들을 가르치고 양육할 것이기 때문입니다.

편히 쉬세요, 그리고 이곳에서 해주셨던 것처럼 하늘 위에서도 저희를 지켜봐 주세요. 모든 것에 감사드립니다.

사랑해요, 아빠.