"충격!" 맨유 역대 '최악의 7번' 메이슨 마운트 또 다시 부상 OUT…'3년 동안 70경기 제외'→EPL 개막전 출전 불투명

사진=메이슨 마운트 개인 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유 역대 '최악의 7번' 불명예다. 메이슨 마운트가 또 다시 부상으로 이탈했다.

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영국 언론 '익스프레스'는 12일(이하 한국시각) '마운트가 최근 파리생제르맹(PSG)과의 비시즌 친선경기 중 부상으로 교체됐다. 부축 없이 경기장을 나섰지만, 발 부상이 확인됐다. 마이클 캐릭 맨유 감독은 그를 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에 무리한 출전을 고려하지 않을 것이다. 이는 마운트에게 또 다른 부상 악재'라고 보도했다.

사진=메이슨 마운트 개인 계정 캡처

'첼시 유스' 마운트는 2023년 여름 이적 시장을 통해 맨유에 합류했다. 맨유는 마운트 영입을 위해 초기 이적료 5500만 파운드를 포함, 총 6000만 파운드를 지불했다. 마운트는 맨유의 '7번'을 달고 뛰었다.

문제는 그의 몸 상태였다. 마운트는 잦은 부상으로 기대에 미치지 못했다. 그를 두고 '맨유 역대 최악의 7번'이라는 비판이 나온 이유다. 마운트는 맨유와 2028년까지 계약한 상태다. 1년 연장 옵션도 있는 것으로 알려졌다.

사진=맨유 구단 공식 계정 캡처

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마운트는 새 시즌을 앞두고 비시즌 긍정적인 모습을 보였다. PSG와의 경기에 앞서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 경기에서도 맹활약했다. 하지만 부상으로 또 다시 어려움을 겪게 됐다.

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'익스프레스'는 '마운트는 2023년 맨유에 합류한 이후 3년 동안 단 72경기 출전에 그쳤다. 2023~2024시즌 이후 70경기에 나서지 못한 것'이라고 했다.

한편, 맨유는 13일 열린 리즈 유나이티드와의 비시즌 친선경기에선 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 5-4로 이겼다. 맨유는 15일 인터 밀란(이탈리아)과 격돌하고, 22일 헐 시티를 상대로 EPL 개막전에 나선다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com