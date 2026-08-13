"쿤데 아스널 가면..." 바르셀로나가 'SON 절친' 토트넘 풀백 노린다

(

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]바르셀로나가 '26세 토트넘 풀백' 페드로 포로를 눈독 들이고 있다.

Advertisement

13일(한국시각) 일련의 스페인 매체들이 '바르셀로나가 토트넘 홋스퍼의 오른쪽 풀백 페드로 포로의 영입을 위해 접촉했다'고 보도했다.

포로는 2023년 1월 스포르팅 CP에서 임대로 토트넘 유니폼을 입은 후 6개월 후 3970만 파운드에 완전 이적, 프리미어리그에서 성공적인 4시즌을 보냈다.

올여름 포로는 스페인이 북중미월드컵에서 우승하는 과정에서 주전 선수로 핵심적인 역할을 수행했다. 월드컵 기간 단 한 경기를 제외하고 모두 선발 출전했다.

Advertisement

바르셀로나는 오른쪽 풀백 쥘 쿤데가 아스널과 연결된 상황이다. 여름 이적시장이 닫히기 전 또 다른 수비수를 보강하고자 하는 미켈 아르테타 감독의 의지가 강력하다.

Advertisement

12일 '지한테스(Jijantes)' 방송에서 헤라르드 로메로는 "바르셀로나가 쿤데의 잠재적 대체자로 포로의 타당성을 조사했다"고 공개했다. 로메로는 "최근 며칠 동안 페드로 포로 측 대리인과 접촉이 있었다"면서 "그는 토트넘에서 가장 높은 연봉을 받는 선수 중 한 명이며 아주 최근 재계약을 체결했지만, 바르셀로나는 줄 쿤데가 떠날 경우를 대비해 그의 측근과 접촉했다"라고 말했다.

이어 "쿤데는 프리미어리그 클럽들로부터 많은 제안을 받았다. 지금까지 선수가 이적 의사를 밝히지는 않았지만, 상황이 완전히 닫힌 것은 아니므로 무슨 일이든 일어날 수 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

포로는 지난 6월 토트넘과 2031년까지 계약을 연장하는 재계약에 합의했다. 토트넘의 로베르토 데 체르비 감독은 재계약 직후 "페드로는 수비와 공격 상황 모두에서 경기력에 꾸준히 영향력을 미칠 수 있는 능력을 보여준 매우 중요한 선수"라며 "그의 기술적 역량뿐만 아니라 정신력도 정말 마음에 든다. 그는 매일 일하고, 배우고, 발전하길 원하며, 이러한 특징들이 선수를 최고 수준으로 이끄는 데 도움을 준다"며 흡족함을 표한 바 있다. "그는 축구를 매우 지능적인 방식으로 이해하며, 팀에 에너지와 강도, 그리고 개성을 불어넣어 준다"면서 "이번 재계약은 구단의 모든 이들에게 기쁜 소식이다. 우리는 페드로를 믿고 있으며, 그와 계속 함께 일하고 그가 향후 수년간 더 많은 것을 성취할 수 있도록 돕게 되어 기쁘다"는 절대적인 신뢰의 메시지를 전했었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com