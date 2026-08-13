'더이상 임대는 없다' 맨체스터 유나이티드 마이클 캐릭 감독, 돌아온 '임대 우등생' 래시포드 이적에 선 그었다.. "그는 우리 선수다"

래시포드 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"그는 우리 선수다."

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EPL 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독이 최근 원 소속 클럽의 프리시즌 팀 훈련에 합류한 잉글랜드 국가대표 공격수 마커스 래시포드가 새 시즌을 맨유에서 시작할 수 있을 것 같은 암시를 보냈다.

캐릭 감독은 13일(한국시각) 아일랜드 더블린에서 열린 리즈 유나이티드와의 프리시즌 친선 경기 후 ITV와의 인터뷰에서 래시포드가 맨유에 조금 다른 뭔가를 제공한다고 말했다. 그는 "래시포드는 우리 선수다. 다른 선수들과 마찬가지로 훌륭하게 복귀했다. 나는 그를 오래 알아왔고, 우리에게 조금 다른 뭔가를 제공한다"면서 "복귀한 지 사흘 정도 됐다. 아주 좋은 기분을 유지하고 있다"고 말했다.

맨유는 리즈와 1대1로 비긴 후 승부차기에서 5-4로 승리했다. 맨유는 전반 16분 지르크지가 선제골을 넣었고, 리즈는 전반 29분 아론슨이 동점골을 터트렸다. 팀 훈련이 부족한 래시포드는 리즈전에 출전하지 않았다.

맨유 캐릭 감독 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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만 28세의 래시포드는 지난 18개월 동안 유스 시절을 보낸 친정팀을 떠나 있었다. 먼저 애스턴 빌라에서 6개월, 그리고 지난 시즌을 통째로 FC바르셀로나에서 임대로 뛰었다. 그는 지난 시즌 바르셀로나에서 총 14골을 터트리는 알토란 같은 활약을 펼치며 전성기 기량을 회복했다. 바르셀로나가 정규리그 2연패를 기록하는데 공헌했다. 하지만 바르셀로나는 이적료 2600만파운드의 영입 옵션을 갖고 있었지만 이를 발동하지 않았다. 대신 뉴캐슬 유나이티드에서 영건 앤서니 고든을 영입했다. 이후 바이에른 뮌헨, 토트넘이 래시포드 영입에 관심을 보였지만 구체적으로 진행되지 않았다. 캐릭 감독은 래시포드를 팀에 잔류시키고 싶어하는 것으로 알려졌다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Manchester United v Leeds United - Croke Park, Dublin, Ireland - August 12, 2026 Manchester United's Bryan Mbeumo in action with Leeds United's Sean Longstaff REUTERS/Cathal Mcnaughton

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맨유 수비수 누사이르 마즈라위는 래시포드의 복귀가 새로운 영입과 같은 효과를 낼 수 있다고 평가했다. 그는 리즈와의 친선경기 후 ITV와의 인터뷰에서 "우리는 (이번 여름에) 훌륭한 선수들을 영입했다. 물론 래시포드가 이적하지 않는다면, 복귀한 그는 역시 큰 역할을 해줄 수 있는 선수다. 물론 그건 내가 결정할 문제가 아니다"라며 "우리는 훌륭한 영입을 해냈고, 팀은 여전히 강력하며 더욱 강해지고 있다. 따라서 우리는 정말 높은 곳을 목표로 삼고 나아가야 한다"고 밝혔다. 맨유는 이번 여름 이적시장에서 미드필더 유리 틸레망스와 안드레이 산투스 등을 영입했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com