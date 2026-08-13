미쳤다! "사갈테면 사가" 첼시의 승부수, 이적료 2300억+데드라인까지 제시…'EPL 최고 몸값' 페르난데스, 사실상 '이적 불가'

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EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]첼시의 '미친 승부수'다.

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첼시가 엔조 페르난데스의 이적료로 무려 1억2000만파운드(약 2300억원)를 책정했다. 또 데드라인까지 제시하며 정면 돌파를 선언했다.

영국의 'BBC'는 13일(이하 한국시각) '첼시는 미드필더 엔조 페르난데스 영입에 관심 있는 구단들에게 1억2000파운드 이상의 오퍼를 영국 시각으로 금요일(14일) 오후 5시까지 제출하도록 마감 시한을 정했다'고 보도했다.

첼시는 2023년 1월 아르헨티나 출신의 페르난데스의 1억700만파운드(약 2050억원)에 영입했다. 페르난데스는 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최고 이적료를 경신했다. 계약기간은 2031년 6월인 8년 6개월이었다.

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하지만 몸값에 비해 존재감은 떨어졌다. 페르난데스는 '반쪽짜리' 첫 시즌 무득점에 그쳤다. 지난 시즌에는 반등에 성공했다. EPL을 포함해 모든 대회에 출전해 54경기에 출전해 15골 7도움을 기록했다. 하지만 첼시는 10위에 머물며 고개를 숙였다.

AFP 연합뉴스

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2001년생인 페르난데스는 지난 3월 스페인 명문 레알 마드리드 이적 가능성을 처음 언급했다. 그의 에이전트는 페르난데스가 이적료에 비해 저평가된 연봉을 받고 있으며, 팀을 떠나고 싶어한다고 공개적으로 밝혔다.

그러나 1억2000만파운드 이적료는 비싸도 너무 비싸다. 레알 마드리드는 이미 페르난데스를 영입할 의향이 없다고 했다.

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현재 유일하게 관심을 갖고 있는 구단은 엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡은 맨시티다. 마레스카 감독은 지난 시즌 첼시를 이끌었지만 도중 불명예 하차했다.

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'BBC'는 '맨시티가 페르난데스의 이적료를 충족할 의향이 있는지는 불확실하다. 맨시티는 릴의 모로코 미드필더 아유브 부아디 영입에 관심을 보이고 있는 것으로 알려져 있다'고 전했다.

첼시의 신임 사령탑인 사비 알론소 감독은 페르난데스와 그의 미래에 대해 이야기를 나눴다. 그러나 대화 내용에 대해서는 공개를 거부했다.

첼시는 페르난데스를 팀에 완전히 복귀시켜 핵심 선수로 계속 활약할 수 있도록 하겠다는 의사를 분명히 밝힌 것으로 알려졌다. 2026년 북중미월드컵을 누빈 페르난데스는 이번 주 알론소 감독 체제의 첼시 훈련에 처음 복귀했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com