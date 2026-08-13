"손흥민 떠나자, 이강인 입단 동기" 'HERE WE GO', 'BBC' 모두 떴다! 토트넘 '최악의 주장' 로메로, 아틀레티코 마드리드 4000만유로 이적 확정

파브리지오 로마노 SNS

로마노 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]크리스티안 로메로가 손흥민(LA FC)에 이어 이강인과 동행한다.

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로메로가 이강인이 둥지를 튼 스페인의 아틀레티코 마드리드로 이적한다. 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 13일(이하 한국시각) 'HERE WE GO(히어 위 고)'를 외쳤다.

로마노는 자신의 SNS를 통해 '아틀레티코 마드리드는 이적료 4000만유로(약 654억원)에 로메로르 영입하기로 합의했다. 메디컬 테스트를 위한 준비가 끝났다'며 '디에고 시메오네가 강력히 영입을 원했으며, 로메로는 며칠 전 이미 아틀레티코 마드리드 프로젝트에 화답했으며, 곧 계약할 예정'이라고 밝혔다.

영국의 'BBC'도 로메로의 이적을 공식화했다. 'BBC'는 '아틀레티코 마드리드는 로메로를 영입하기 위해 4000만유로의 이적료에 합의했다. 로메로는 올여름 아틀레티코 마드리가 영입하는 네 번째 선수가 될 예정이며, 토트넘은 계약의 일환으로 재이적시 이적료의 15%를 받을 수 있는 셀온 조항을 보유하게 된다'고 전했다. 토트넘에서 손흥민과 동고동락한 로메로는 이강인의 입단 동기로 새 장을 열게 됐다.

토트넘 SNS

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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로메로는 2021년 임대로 토트넘의 품에 안긴 후 이듬해 완전 이적에 성공했다. 5시즌을 보낸 그는 156경기에 출전해 13골을 터트렸다. 그러나 끝은 화려하지 않았다.

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로메로는 지난 시즌 손흥민(LA FC)의 뒤를 이어 토트넘 주장 완장을 찼다. 토트넘은 2029년까지 계약기간을 연장하며 최대치의 예우를 했다. 그러나 그는 리더로서의 역할을 제대로 하지 못했다.

두 차례의 퇴장 징계와 잦은 부상, 내부 분열을 암시하는 폭탄 발언으로 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 구단과의 관계도 껄끄럽다. 토트넘은 벼랑 끝에서 간신히 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류에 성공했다. 부상으로 시즌을 조기에 접은 로메로는 지난 시즌 EPL에서 23경기에 출전, 4골 1도움에 그쳤다.

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더 큰 논란도 있었다. 로메로는 이번 여름이적시장에서 토트넘의 앙숙인 아스널 이적을 원해 충격을 던졌다. 토트넘과 아스널은 북런던을 연고로 한다. '북런던 더비'는 EPL을 대표하는 라이벌전이다.

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'최악의 주장'이라는 불만이 쏟아졌다. 토트넘은 아스널 이적은 '절대 불가'라고 선언했다. 아틀레티코 마드리드는 지난해부터 아르헨티나 국가대표인 로메로의 영입을 간절하게 원했고, 마침내 현실이 됐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com