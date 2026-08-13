'김민재 EPL' 미쳤다! 애스턴 빌라+노팅엄 영입 적극적…그러나 뮌헨 내 위상 달라져 "이적 논의 대상 아냐"

김민재. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 떠날 수 있다는 전망이 나온다.

Advertisement

독일 TZ는 12일(한국시각) '애스턴 빌라는 바이에른 뮌헨의 매각 후보인 주앙 팔리냐에게만 관심을 보이는 것이 아니다'며 '구단은 김민재에게도 몇 주 전부터 적극적으로 접근하고 있다'고 보도했다.

지난 북중미 월드컵 기간에도 애스턴 빌라 관계자들은 김민재 측에 가볍게 접촉해 의사를 타진한 것으로 알려졌다. 하지만 당시 김민재의 모든 관심은 월드컵과 대표팀에 집중해 있었다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김민재가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

월드컵이 끝난 지금 애스턴 빌라는 김민재 영입을 타진 중이라고 한다. 아시아 투어를 마무리하며 바이에른 뮌헨은 홍콩에서 애스턴 빌라와 맞붙었다. 김민재는 이 경기에서 선제골을 넣었을 뿐 아니라 경기 전반적으로도 뛰어난 활약을 펼쳤다. 이 모습은 애스턴 빌라에 다시 한번 강한 인상을 남긴 것으로 보인다. 경기가 끝난 뒤 애스턴 빌라는 다시 한번 김민재 측에 접촉했다고 한다.

Advertisement

그럼에도 김민재가 EPL로 합류할 가능성은 크지 않다. 최근 노팅엄 포레스트 역시 김민재에게 영입 의사를 타진한 것으로 전해졌다. 현재 노팅엄 포레스트의 감독은 전 프랑크푸르트 사령탑인 올리버 글라스너다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

매체에 따르면 김민재는 이 제안도 거절했다. 지난해 뮌헨은 김민재를 내보낼 선수로 분류했지만, 이제는 팀 내 위상이 달라졌다.

매체는 '이제 김민재의 이적은 더 이상 논의 대상이 아니다'며 '뱅상 콤파니 뮌헨 감독이 김민재의 능력을 높이 평가하고 있기 때문이다'고 주장했다.

Advertisement

김민재는 최근 제주에서 열린 방한 경기에서 "김민재는 괴물이고, 정말 빠르다"며 "그가 자신을 증명하는 방식, 경기장에서 보여주는 것, 그리고 과묵한 것까지 칭찬하고 싶다"고 말했다. 이어 "그는 어떤 상황에서도 항상 올바른 답을 보여준다"며 "그의 경기력은 언제나 최고 수준이었다"고 덧붙였다.

Advertisement

김민재도 뮌헨 생활에 만족하고 있다. 김민재의 계약은 오는 2028년까지다. EPL 팀들이 김민재 영입에 적극적으로 나서고 있지만, 현재로서는 이적이 성사되지 않을 것으로 보인다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com