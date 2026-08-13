손흥민+포그바 역대급 조합 탄생? LAFC 포그바 영입 가능성 '1위' 지목..."원하면 영입 가능"

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[스포츠조선 김대식 기자]AS모나코와 계약 해지 위기에 놓인 폴 포그바가 LAFC와 연결되고 있다.

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미국 매체 스포츠 일러스트레이트는 13일(이하 한국시각) '미국 메이저리그 사커(MLS)가 2027년 유럽식 추춘제 달력으로 전환하기 전, 시즌 중반에 열리는 마지막 여름 이적시장의 막바지에 접어들고 있다. 이번 이적시장은 이미 앙투안 그리즈만, 로베르트 레반도프스키, 카세미루를 리그로 유입시켰지만, 포그바의 이적 가능성 또한 크게 대두되고 있다'고 보도했다.

앞서 영국 디 애슬래틱은 12일 '포그바가 AS모나코 소속으로 단 6경기에 출전한 끝에 상호 합의로 팀을 떠날 예정이다. 선수와 구단은 2년 계약을 맺은 지 불과 12개월 만에 이를 중도 해지하기 위한 협상을 진행 중'이라고 보도했다. 도핑 징계 해지 후 AS모나코와 계약했던 포그바는 몸상태가 정상이 아니었다. 프리시즌 도중에 심각한 햄스트링 부상을 입은 것으로 파악되고 있다. 애초에 AS모나코는 포그바의 새 부상과 별개로 선수와 이별하고 싶어했던 것으로 알려졌다.

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포그바가 AS모나코와 계약을 해지한다는 소식에 MLS 구단들이 관심을 가지고 있다. 도핑 징계가 해지될 무렵에도, 포그바는 여러 MLS 구단들과 연결됐다. 매체는 'MLS 구단들은 이전에도 33세의 미드필더 포그바 영입을 추진한 바 있으며, 이번에도 다시 경쟁에 뛰어들 가능성이 매우 높다'고 보도했다.

그러면서 MLS 구단에서 포그바를 영입할 가능성이 높은 6개 구단을 골랐다. 놀랍게도 1위가 손흥민이 있는 LAFC였다. 매체는 'LAFC가 포그바를 원한다면 영입할 수 있다. 프랑스 대표팀에서 오랜 기간 동료이자 2018년 월드컵 우승을 함께한 위고 요리스, 그리고 손흥민과 드니 부앙가의 공격적인 재능을 갖춘 LAFC는 포그바가 합류하기에 매력적인 스포츠 환경일 것'이라고 언급했다.

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이어 '또한 LAFC는 스티븐 유스타키오의 임대 계약이 만료된 후 중앙 미드필드에 더 많은 창의성이 필요한 상황이다. 영입 경쟁에 충분히 뛰어들 수 있다. 포그바는 이전에 BMO 스타디움에서 모습을 보인 적이 있으며, 미국 전역을 여행하면서 LA라는 도시에 매우 익숙하다. 동시에 구단은 DP(지정 선수) 로스터 프로필 모델로 전환하여 그를 세 번째 DP로 추가할 수도 있다'고 예측했다.

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마지막으로 '마크 도스 산토스 감독 체제에서 구단은 과거보다 더 수비 지향적인 태세를 취해왔지만, 중앙에서 비교적 다재다능한 플레이어로 활약해 온 포그바의 이력을 고려할 때 그 역할에 잘 녹아들 수 있다. 다만 영입을 위해선 그에 대한 '디스커버리 권한(Discovery Rights)'을 확보해야 할 것으로 보인다'고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com