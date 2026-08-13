BBC피셜 "맨유서 은퇴하겠다" 사우디까지 거절한 페르난데스의 눈물겨운 낭만...그런데 맨유는 '주급 고민', AC밀란-유베가 지켜보는 중

브루노 페르난데스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

브루노 페르난데스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'맨유 캡틴' 브루노 페르난데스의 충성심은 놀라울 정도다.

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13일(한국시각) 영국 BBC는 '페르난데스가 맨유에 남기를 원하며, 심지어 맨유에서 은퇴까지 고려 중'이라고 보도했다.

페르난데스는 설명이 필요없는 맨유의 에이스다. 그는 지난 시즌 최고의 시즌을 보냈다. 무려 21호 도움을 기록하며 새로운 역사를 썼다. 티에리 앙리, 케빈 더 브라이너를 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 최다 도움 기록을 세웠다. 페르난데스의 활약 속 맨유는 유럽챔피언스리그에 복귀했다.

페르난데스는 잉글랜드축구기자협회(FWA)가 뽑는 '올해의 선수'로 선정됐다. 데클란 라이스, 다비드 라야, 가르비엘 마갈량이스, 부카요 사카(이상 아스널), 엘링 홀란(맨시티) 등 당당한 후보를 제쳤다. 맨유 선수가 FWA 올해의 선수로 선정된 것은 무려 16년 만이다. 2010년 당시 맨유에서 뛰던 웨인 루니가 수상한 것이 마지막이었다.

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페르난데스는 내친김에 EPL 사무국이 주는 올해의 선수상까지 받았다. 맨유 선수 중에서는 2010~2011시즌 네마냐 비디치 이후 15년 만의 수상이다. EPL 사무국은 '페르난데스는 맨유가 3위를 차지하며 유럽챔피언스리그 진출권을 확보하는 데 핵심적인 역할을 했고, 생애 첫 EPL 올해의 선수상 수상의 영예를 안았다'고 설명했다.

사진=AP Photo/Dave Thompson-AP 연합뉴스

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2020년 1월 맨유 유니폼을 입은 페르난데스는 놀라운 공격포인트 생산 능력을 과시하며 맨유의 암흑기를 홀로 지탱했다. 주장 완장까지 찼다.

당연히 거액의 러브콜이 이어졌다. 지난해 여름이 대표적이었다. 클럽월드컵을 준비 중인 사우디의 알 힐랄이 천문학적인 제안을 건넸다. 페르난데스도 흔들렸지만, 결국 잔류를 택했다. 당시 맨유는 알 힐랄의 제안에 OK 사인을 보냈는데, 페르난데스는 이후 "당시 맨유의 태도에 실망했다"는 이야기를 전한 바 있다.

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올 여름도 마찬가지다. 유벤투스, AC밀란, 갈라타사라이 등이 페르난데스를 원하고 있다. BBC에 따르면, 페르난데스는 해외 구단에 5700만파운드 바이아웃이 있는 것으로 전해졌다. BBC는 '현재 페르난데스는 계약의 마지막해에 접어들었다. 한시즌 연장 옵션이 있기는 하지만, 재계약 테이블은 아직 꾸려지지 않았다'고 했다.

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맨유가 고심하는 포인트가 있다. 맨유는 주급 지출을 최대한 억제하려 한다. 하지만 이런 상황에서 마커스 래시포드가 바르셀로나 임대를 마치고 돌아왔다. 완전 이적에 실패한 래시포드는 올 시즌 맨유 유니폼을 입고 뛸 공산이 크다. 래시포드는 맨유 최고 연봉자다. 맨유 수뇌부 입장에서 페르난데스와 재계약을 할 경우, 더 많은 주급 지출이 불가피하다. 마이클 캐릭 감독은 페르난데스 잔류를 원하지만, 상황에 따라 맨유 수뇌부가 결단을 내릴 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com