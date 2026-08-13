'끔찍하다' 황희찬 2부서도 못 뛴다, 울버햄튼 방출 명단 확인...프리시즌 실종 사태

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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬이 울버햄튼에서 더 이상 뛰지 못할 것으로 보인다.

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영국 텔레그래프는 12일(이하 한국시각) 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)로 강등된 울버햄튼에 대해 보도하면서 방출 명단을 공개했다. 매체는 '방출 선수도 있을 것이다. 황희찬, 부바카르 트라오레, 키야나 회버, 샤샤 칼라이지치는 이적이 가능한 상태다. 조세 사나 샘 존스톤 중 최소 한 명의 골키퍼가 팀을 떠날 수 있다'고 밝혔다.

황희찬이 울버햄튼 방출 명단에 오른 건 예상된 수순이다. 이미 프리시즌부터 여러 정황이 포착됐다. 안타깝게도 황희찬은 세자르 페이쇼투 울버햄튼 감독의 구상에서 완전히 제외된 것으로 보인다.

울버햄튼은 지난달 23일부터 본격적인 프리시즌 체제로 돌입했다. 6부 리그 구단인 메이든헤드 유나이티드와의 친선 경기를 시작으로 레알 소시에다드(스페인), 동커스터 로버스(3부 리그) 이후에 라싱과 만났다. 라싱과는 1일에 비공개 친선경기도 가졌다. 시즌 개막전이라고 할 수 있었던 지난 8일 포트 베일(4부)과의 잉글랜드 풋볼리그컵(EFL컵) 경기까지 치렀다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

하지만 이 과정에서 황희찬의 이름은 전혀 찾아볼 수가 없었다. 앞선 프리시즌 경기에서도 황희찬은 계속 명단 제외된 상태였다. 4부 구단과의 경기인데도 황희찬은 벤치에도 앉지 못했다.

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부상도 아닌 것으로 보인다. 울버햄튼은 지난달 29일 공식 홈페이지를 통해 1군 선수 부상 명단을 공개했다. 샘 존스톤, 장-리크네르 벨가르드 등 총 5명의 선수가 부상에서 회복 중이라고 구단에서 밝혔지만 황희찬의 이름은 없었다. 페이쇼투 감독의 구상에 없다는 게 아니라면 황희찬의 연속된 결장은 납득하기가 어렵다.

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감독의 구상에서 철저하게 배제됐다고 해석할 수밖에 없는 지경에 이르렀다. 울버햄튼도, 황희찬도 서로 동행을 원하지 않을 가능성이 높다. 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골을 넣으면서 인생 최고의 시즌을 보냈던 그 시절의 황희찬이 아니기 때문이다. 2시즌 동안 겨우 5골에 그친 고액주급자를 좋아하는 팬들은 없다.

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 황희찬과 김민재의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

울버햄튼이 2부로 강등되면서 구단은 재정적으로 어려운 상황에 놓였고, 팀에 큰 도움이 되지 못하는 고액연봉자는 방출될 수밖에 없다.

문제는 그런 황희찬을 원하는 팀이 있을까다. 2026년 북중미월드컵에서라도 좋은 활약이 필요했던 황희찬이지만 월드컵에서도 존재감은 하나도 없었다.