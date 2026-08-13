[오피셜]'관중석 천장 석재 낙하' 포항, 코리아컵 16강 스틸야드 개최 불가 결정…K리그1 경기, 안전 점검 후 종합 검토

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김성원 기자]포항 스틸러스가 안전 문제로 코리아컵 홈 경기장 '개최' 불가를 결정했다.

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포항은 13일 "포항스틸야드에서 열린 홈경기 중 관중석 테이블 위로 콘크리트 일부가 떨어지는 사고가 발생하여 팬 여러분의 안전을 위해 스틸야드 시설 전반에 대한 종합 안전 점검을 실시하기로 결정했다"며 "이에 따라 오는 19일 예정된 진주시민축구단과의 코리아컵 16강전은 포항스틸야드에서 개최가 어려워졌다"고 밝혔다. 그리고 "개최 장소 및 경기 일정 등 세부사항은 관계 기관과 협의를 거쳐 확정되는 대로 안내드리겠다"고 전했다.

8일 포항과 울산 HD의 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 경기가 열린 스틸야드에서 관중석 천장 석재 낙하가 발생했다. 원정 테이블 좌석 위로 천장 쪽에서 석재가 떨어졌다. 이로 인해 좌석에 앉아 있던 관중 한 명이 손등에 찰과상을 입었다.

스틸야드는 1990년 준공된 경기장이다. 이미 경기장 전체 노후화가 진행된 상황, 구단에서도 이 점을 인지하고 있다. 사고 방지를 위해 경기장 내부 시설에 대한 순차적인 점검과 보완을 진행 중이었다.

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구단은 팬들의 안전을 최우선으로 고려해 석재 낙하가 발생한 지점부터 선결적인 점검과 안전 조치에 돌입했다. 또 한국프로축구연맹은 K리그 전 구단 경기장 긴급 안전점검을 진행하고 있다.

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포항은 19일 포항스틸야드에서 진주시민축구단(4부)과 '2026~2027시즌 하나은행 코리아컵' 4라운드(16강전)를 치를 예정이었다. K리그1 홈경기 개최도 미지수다.

포항은 "향후 예정된 홈경기의 스틸야드 개최 여부 역시 안전 점검 결과와 관계 기관 협의 등을 종합적으로 검토해 결정할 예정"이라며 "이번 일로 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 팬 여러분께서 안심하고 찾을 수 있는 포항스틸야드를 만들기 위해 안전 점검 결과에 따라 필요한 조치를 철저히 시행하고, 경기장 시설에 대한 관리와 점검을 지속적으로 강화하겠다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com