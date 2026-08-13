[오피셜] 대한민국 차기 사령탑 '초대박 매물' 사라졌다...'월드컵 준우승 명장' 다리치, UAE행

사진=UAE축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차기 사령탑 잠재적 후보 한 명이 사라졌다.

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아랍에미리트(UAE) 축구협회는 13일(한국시각) 공식 채널을 통해 즐라트코 달리치 감독 선임을 발표했다. UAE 축구협회는 '크로아티아 출신의 달리치 감독을 UAE 국가대표팀의 새로운 사령탑으로 선임했음을 기쁜 마음으로 발표한다'고 밝혔다.

다리치 감독은 크로아티아 국가대표팀에서 명장 반열에 오른 인물이다. 2017년 크로아티아 지휘봉을 잡은 후 2018년 러시아월드컵에서 반란을 일으켰다. 우승 후보로 고려되지 않던 크로아티아를 결승전으로 이끌었다. 2022년 카타르월드컵에서도 다리치 감독은 크로아티아를 세계 3위로 만들었다. 2023년 유럽네이션스리그에서도 준우승을 차지하는 등 크로아티아의 최전성기를 만든 장본인이다.

다리치 감독은 2026년 북중미월드컵을 끝으로 크로아티아와 결별하기로 합의했다. 다리치 감독이 자유계약으로 풀리면서 어느 팀을 맡게 될 것인지 시선이 쏠렸다. 다리치 감독은 오래 전이지만 과거에 한국 축구와 연결된 적이 있다.

로이터연합뉴스

파울루 벤투 전 축구대표팀 감독이 선임되기 한 달 전인 2018년 7월, 한국에서 영입 제안을 받았다는 보도가 나온 바 있다. 당시 크로아티아 일간지 'Sportske novosti'는 '다리치 감독이 한국과 중국으로부터 제안을 받았다. 한 팀에서 연봉 500만달러(약 71억원), 3년 계약을 제시했다'라고 보도한 바 있다. 하지만 당시에는 한국행이 성사되지 않았다.

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대형 자유계약이었던 다리치 감독은 놀랍게도 UAE행을 선택했다. 아시아 국가의 지휘봉을 잡는 데에도 열려있었던 것이다.

AP연합뉴스

UAE는 2023년, 대한민국의 2022년 카타르월드컵 16강을 이끈 파울루 벤투 감독을 선임했었다. 벤투 감독은 UAE를 비교적 잘 이끌고 있었지만 2025년 도중 경질되고 말았다. 벤투 감독의 후임으로는 선수 시절 K리그를 누빈 적이 있는 루마니아 출신 감독인 코스민 올러로이우를 선임했다. 올러로이우 감독은 UAE를 월드컵으로 이끌지 못하면서 결국 양 측은 이별하기로 결정했다.

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새로운 사령탑이 필요했던 상황에서 다리치 감독을 품으면서 UAE는 지도자에 대한 고민을 끝냈다.

한편 대한축구협회는 현재 9~11월 A매치를 이끌 임시 감독을 선임하기 위한 공개 채용 절차를 진행하고 있다.