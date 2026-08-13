'이강인 이적 데뷔전 눈길 끄네' 프로토 승부식 96회차 발매…라리가 개막 라운드 5경기+K리그+MLS+J리그 등 주요경기 대상

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국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 프로토 승부식 96회차를 14일 오전 8시부터 발매한다고 밝혔다.

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이번 회차는 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적으로 국내 팬들의 관심이 높아진 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전 등을 대상으로 한다.

라리가 개막 라운드 5경기를 비롯해 국내 프로축구(K리그1, 2) 및 일본 프로축구(J리그), 미국 메이저리그사커(MLS), 잉글랜드 챔피언십 등 국내외 주요 축구경기가 포함됐다.

2026~2027시즌 라리가는 오는 16일(한국시각) 개막한다. 전통의 강호 FC바르셀로나와 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드의 우승 경쟁과 새롭게 1부 리그에 합류한 승격팀들의 생존 경쟁이 주요 관전 요소로 꼽힌다.

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국내 축구팬들의 시선은 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 새로운 '7번'이 된 이강인에게 쏠린다. 아틀레티코 마드리드는 이강인과 2031년 6월까지 계약을 체결하고 등번호 7번을 배정했다.

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발렌시아와 마요르카에서 활약한 경험이 있는 이강인은 프랑스 리그1에서 라리가로 무대를 옮겨 새로운 도전에 나선다. 공격형 미드필더와 측면 공격수를 모두 소화할 수 있는 이강인이 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드에서 어떤 역할을 맡을지, 팀의 우승 경쟁에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.

이강인의 아틀레티코 마드리드 이적으로 라리가에 대한 관심이 높아진 가운데, 프로토 승부식 96회차에서는 개막 라운드 5경기를 만나볼 수 있다. 라리가 개막 라운드 5경기는 각각 축구 승무패, 핸디캡, 언더오버, SUM 등 4개 게임 유형으로 참여가 가능하다.

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라리가의 새 시즌은 16일 오전 2시30분 알라베스-헤타페전으로 막을 올린다. 이어 오전 4시30분에는 세비야-라요 바예카노전이 펼쳐지며, 17일에는 오전 0시 라싱 산탄데르-비야레알전을 시작으로 오전 2시 RCD에스파뇰-레반테전, 오전 4시30분 RC셀타데비고-오사수나전이 차례로 열린다.

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이 가운데 라싱 산탄데르-비야레알전은 오랜 기다림 끝에 1부 리그에 합류한 라싱 산탄데르의 첫 경기라는 점에서 눈길을 끈다. 라싱 산탄데르는 홈구장 엘 사르디네로에서 비야레알을 상대로 새 시즌 첫 경기를 치른다.

국내 프로축구에서는 K리그1 6경기와 K리그2 8경기 등 총 14경기가 대상경기에 포함됐다. 이밖에도 AC밀란-맨체스터 유나이티드의 클럽 친선경기와 아스널-맨체스터 시티의 잉글랜드 슈퍼컵을 비롯해 일본 J리그, MLS, 네덜란드 에레디비시, 잉글랜드 챔피언십 등 다양한 해외축구 경기도 만나볼 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "이강인의 아틀레티코 마드리드 이적으로 이번 시즌 라리가에 대한 국내 축구팬들의 관심이 더욱 높아질 것으로 보인다"며 "96회차는 라리가 개막 라운드를 즐겁게 관전할 수 있도록 구성했다"라고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com