손흥민, 멕시코 클럽 상대 5경기 연속 침묵 끊을까...리그스컵 8강 달린 케레타로전 '원톱 출격'[라인업]

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사진=LA FC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민이 멕시코 클럽 상대 무득점을 끊을까.

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손흥민은 13일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주의 BMO 스타디움에서 열리는 케레타로(멕시코)와의 2026년 리그스컵 3라운드에 나선다. LA FC는 현재 리그스컵 미국메이저리그사커(MLS) 그룹 순위에서 8위에 자리해 있다. 8강 진출 티켓을 위해선 이날 경기를 반드시 잡아야 한다.

리그스컵은 미국 메이저리그사커(MLS)와 멕시코 리가 MX를 대표하는 클럽들이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전이다. 리그 페이즈 3경기에서 상대 리그 3개팀과 격돌, 각 리그 성적 상위 4개팀이 8강 토너먼트에 돌입한다. 리그 페이즈에서는 무승부 없이 승부차기까지 치러 승패를 가른다. 90분 안에 승리하면 승점 3점, 승부차기로 이기면 승점 2점, 승부차기로 패하면 승점 1점을 가져간다. 2025시즌 손흥민 없이 리그스컵을 치렀던 LA FC는 1승2무, 승점 6점에 그치며 9위로 조기 탈락했다.

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LA FC는 앞선 두 경기에서 1승1무를 기록했다. 과달라하라전에서 1대1로 비긴 후 승부차기 끝에 5-4로 승리를 했고, 톨루카전에서는 정규시간 동안 1대0 승리를 챙겼다. 승점 5점이다. 케레타로를 잡는다면 다음 라운드 진출의 유리한 고지를 점령하게 된다.

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손흥민은 선봉에 선다. 최전방 공격수로 나선다. 드니 부앙가와 다비드 마르티네스가 좌우에 선다. 마크 델가도, 티모시 틸먼, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸리고, 예브헨 체베르코, 은코시 타파리, 애런 롱, 라이언 홀링스헤드가 포백을 구성한다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

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손흥민은 최근 잠잠해졌다. 월드컵 직전까지 '골 맛'을 보지 못했던 그는 휴식기 이후 4경기에서 모두 득점을 터트렸다. 올스타전에서도 멀티골을 넣었다. 하지만 공교롭게도 멕시코 클럽을 상대로 침묵이 시작됐다. 과달라하라와 톨루카전 모두 득점하지 못했다. 손흥민은 지난 5월 톨루카와의 2026시즌 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강전에서도 침묵하며, 결승 진출에 실패한 바 있다. 2026년 북중미월드컵에서도 멕시코를 상대로 득점하지 못한 손흥민은 이날 그 한을 풀려고 한다.

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케레타로는 현재 멕시코 그룹 17위로 8강 진출이 좌절됐다. 동기부여가 떨어진만큼, LA FC 입장에서는 다득점 승리도 가능하다. 멕시코 대표팀 60경기 이상 출전한 베테랑 디에고 레예스, 멕시코 차세대 유망주 후안 마르티네스 등이 핵심 자원이다. 마르크 도스산토스 감독은 사전 기자회견에 서 "우리의 첫 번째 목표는 마지막 경기를 승리로 마치고 승점 8점을 확보하는 것이다. 그다음 다른 경기 결과가 어떻게 되는지 지켜보면 된다"고 각오를 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com