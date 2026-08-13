"초대박!" '이강인 없이도 해냈다' PSG, 2연속 UEFA 슈퍼컵 정상 등극…애스턴 빌라 2-1 제압

사진=AP Photo/Darko Vojinovic-AP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]파리생제르맹(PSG)이 2년 연속 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵을 거머쥐었다.

Advertisement

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 13일(이하 한국시각) 오스트리아 잘츠부르크의 레드불 아레나에서 열린 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 2026년 UEFA 슈퍼컵에서 2대1로 이겼다. 이로써 최근 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그(UCL) 정상에 올랐던 PSG는 슈퍼컵에서도 2연패에 성공했다. 지난해에는 이강인(현 아틀레티코 마드리드)의 만회 골 등으로 토트넘(잉글랜드)을 승부차기 끝에 누르고 처음으로 UEFA 슈퍼컵 우승을 이뤘다. 반면, 애스턴 빌라는 1982년 이후 44년 만에 슈퍼컵 우승을 노렸지만 뜻을 이루지 못했다.

사진=AP Photo/Heinz-Peter Bader-AP 연합뉴스

UEFA 슈퍼컵은 직전 시즌 UCL과 유로파리그(UEL) 챔피언끼리 벌이는 단판 경기다. PSG는 2025~2026시즌 UCL에서 우승하고 애스턴 빌라는 유로파리그 정상에 올라 이번에 격돌했다.

선제골은 PSG의 몫이었다. 전반 20분 '0'의 균형이 깨졌다. 데지레 두에에게 공을 건네받은 흐비차 크바라츠헬리아가 상대 페널티 지역 안 왼쪽에서 공간을 확보한 뒤 오른발슛으로 골망을 흔들었다.

Advertisement

애스턴 빌라는 전반 45분 균형을 맞췄다. 존 맥긴이 오른쪽에서 올린 크로스를 브라이언 마조가 골문 왼쪽에서 경합을 이겨내며 왼발 논스톱슛으로 마무리했다. 전반은 1-1로 막을 내렸다.

Advertisement

희비가 갈린 것은 후반 16분이었다. 우스만 뎀벨레가 수비 뒤 공간으로 찔러준 공을 두에가 이어받아 골 지역 오른쪽으로 몰고 간 뒤 왼발슛으로 득점을 완성했다. 부심은 오프사이드 기를 들었으나 비디오판독(VAR)을 통해 득점 인정했다. 이날 주심은 2026년 북중미월드컵 개막을 앞두고 미국 입국이 거부돼 '소말리아 출신 최초 월드컵 주심'의 기회를 놓친 오마르 아르탄 심판이었다.

사진=REUTERS 연합뉴스

PSG는 루이스 엔리케 감독 체제에서 세계 최강으로 자리잡았다. 2025년에만 여섯 차례 정상에 올랐다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵), UCL, UEFA 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵에서 우승을 차지했다. 한 해에 6관왕을 달성한 것은 2009년 FC바르셀로나(스페인)에 이어 역대 두 번째. 다만, 일부 외신은 코로나19 여파로 2021년 2월에 열린 2020년 FIFA 클럽 월드컵 대회 우승을 포함해 바이에른 뮌헨(독일)이 2020년 6관왕을 했다며 PSG의 올해 6관왕이 역대 3번째 사례라고 전하기도 했다.

Advertisement

새 시즌을 앞두고 다소 변화가 있다. 이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)로 떠났다. 곤살루 하무스(AC 밀란)도 새 유니폼을 입었다. 브래들리 바르콜라는 리버풀(잉글랜드)과 협상 중인 것으로 알려졌다. PSG는 17일 랑스와 프랑스 슈퍼컵을 통해 또 하나의 우승컵을 노린다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com