호날두 위로 통했나? "아빠 없이 축구 계속할 수 있을까" 은퇴 시사한 메시, 그라운드 전격 복귀...클루브 레온전 교체 출전→팬들은 기립박수 '응원'

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[스포츠조선 박찬준 기자]은퇴를 시사했던 리오넬 메시가 그라운드로 복귀했다.

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메시는 13일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 누 스타디움에서 열린 클루브 레온과의 2026 리그스컵 경기에 교체 출전했다. 선발 명단에서 제외됐던 메시는 후반 시작과 동시에 다니엘 핀테르 대신 그라운드를 밟았다. 그는 맹렬한 움직임으로 득점을 노렸다. 날카로운 장면을 여러차례 만들어냈다.

전반 42분 핀테르의 골로 앞서나간 인터 마이애미는 후반 5분 다니엘 아르실라에게 동점골을 내줬다. 8분 야니크 브라이트의 골로 다시 앞서나갔지만, 후반 16분 후안 도밍게스, 후반 38분 아르실라에게 연속골을 내주며 무릎을 꿇었다. 메시는 마지막까지 동점골을 위해 사력을 다했지만, 아쉽게 뜻을 이루지 못했다.

메시는 이날 45분간 뛰며 기회 창출 4회, 빅찬스 창출 1회 등을 기록했다. 유효 슈팅도 3번, 드리블 성공도 2번이나 했다. 최악의 상황 속에서도 최고의 활약을 펼쳤다.

사진출처=메시 SNS

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메시는 커리어 최대의 위기를 맞았다. 전부와도 같았던 아버지를 떠나보냈다. 메시의 아버지 호르헤 메시는 오랜 병환 끝에 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 향년 68세로 세상을 떠났다.

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메시는 13일 SNS 추모글을 통해 "아빠 없이 제가 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠다. 어떻게 계속 나아가야 할지도 모르겠다. 저는 오직 축구만을 해왔는데, 이제 이 일을 얼마나 더 오래 계속할 수 있을지 상당한 의문이 든다"고 적었다. 이어 "아빠는 처음부터 제 곁에 계셨고, 이제 끝까지 얼마 남지 않았었는데. 왜 조금만 더 버텨서 우리가 함께 끝마칠 수는 없었던 걸까?"라며 비통한 심정을 전했다.

호르헤는 바르셀로나에서 메시의 출생 초기부터 아들의 커리어 전반을 밀착해 함께했다. 그는 든든한 버팀목 역할을 했으며, 수년간 메시의 에이전트로 활동하기도 했다. 39세의 아르헨티나 주장은 북중미월드컵 결승전 연장전에서 패하며 스페인에 이어 준우승한 북중미월드컵 출전 이유 중 하나가 아버지의 뜻이었음을 밝혔다.

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메시는 "아빠는 저에게 마지막 월드컵에 꼭 뛰라고 항상 부탁하셨고, 개막을 며칠 앞두고 아빠의 건강 상태가 가장 악화됐. 아빠가 대회 현장에 계시지 못한 것은 이번이 처음이었지만, 엄마는 아빠가 나아질 것이고 여행할 수 있을 만큼 괜찮아질 거라고 말씀하셨다. 저는 아빠가 여행해서 오실 수 있도록 우리가 결승에 올라갈 거라고 아빠에게 말씀드렸다"며 "경기가 끝날 때마다 저는 아빠의 메시지를 기다렸고, 그 빈자리를 그리워했다. 그때야 저는 상황이 정말로 심각하다는 것을 깨달았다. 그럼에도 불구하고 저는 아빠에게 시간을 벌어드려서 경기 하나라도 보실 수 있게 하려고 최대한 높이 올라가자는 생각뿐이었다. 결국 결승에 올라갔지만 아빠는 오실 수 없다"며 돌아봤다.

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메시는 해트트릭을 기록한 북중미월드컵 알제리와의 개막전에서 첫 골을 축하하며 눈물을 흘리기도 했다. 눈물의 이유와 관련한 추측이 난무한 가운데 그는 "며칠 동안 힘들고 복잡한 일들을 겪었다"라며 자신의 눈물이 "축구와는 무관한 일 때문"이었다고 설명한 바 있다.

AFP연합뉴스

메시는 아버지를 위해 결승전에서 우승하고 싶었지만, 두 번째 월드컵 우승 트로피를 가져올 에너지가 남아 있지 않았다고 썼다. 메시는 "저는 우승을 해서 아빠에게 트로피를 가져다 드리고 새로운 트로피를 보여드리고 싶었다. 하지만 그러지 못했다. 다리가 더 이상 움직이지 않았다. 이번만큼은 내 신체적 한계에 맞서보려 했지만 불가능했다. 한 번도 몸 상태가 좋았던 적이 없었다. 비록 챔피언은 되지 못했지만, 우리가 매 경기를 얼마나 즐겼는지 아빠는 모르실 거다. 이번에도 아빠 말씀이 옳았다. 저는 그곳에 있어야 했고, 경기를 뛰어야만 했다"라고 덧붙였다.

깊은 슬픔 속에서도 인터마이애미 공격수 메시는 아버지의 방식으로 아이들을 양육하며 아버지의 뜻을 기리겠다고 다짐했다. 그는 "아버지가 너무나 그리울 것입니다. 하지만 특히 제 아이들을 키울 때 아버지는 항상 함께 계실 겁니다. 아버지가 저를 가르치고 키워주신 방식 그대로 아이들을 가르치고 양육할 것이기 때문"이라고 했다.

신화통신

메시의 슬픔에 '라이벌' 크리스티아누 호날두도 응원했다. 호날두는 메시에 대한 질투심을 여러차례 드러낸 바 있지만 이번은 달랐다. 호날두가 해당 게시물에 댓글을 남겼다. 호날두는 "이 힘든 시기에 너와 네 가족 모두에게 위로를 전한다. 레오(메시의 애칭), 힘내라"라고 전했다. 공교롭게도 호날두는 전날 10년간 연인이었던 조지나 로드리게스와 결혼하며 생애 가장 행복한 순간을 맞았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com