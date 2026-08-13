'한국인 홀릭' 오피셜 임박! 손흥민 없는 토트넘 버리고, 이강인 곁으로…로메로 AT 마드리드와 5년 계약 예정

크리스티안 로메로. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 떠난 토트넘 홋스퍼의 주장직을 맡고 있는 크리스티안 로메로가 이강인의 아틀레티코 마드리드로 합류할 것으로 보인다.

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스페인 피차헤스는 13일(한국시각) '아틀레티코는 이번 여름 이적시장에서 토트넘 소속 중앙 수비수 로메로의 영입을 마무리했다'며 '그는 아틀레티코의 올여름 네 번째 영입 선수가 된다'고 보도했다.

AP연합뉴스

앞서 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노와 가스톤 에둘 기자 등에 따르면 로메로의 이적료는 4000만유로(약 656억원)에 옵션 및 추가 금액이 포함됐다. 현재 공식 발표를 앞두고 있으며, 로메로는 5년 계약을 체결할 예정이다. 계약 기간은 오는 2031년 6월까지다.

아틀레티코 합류를 확정하기 전 로메로는 여러 유럽 구단의 영입 명단에 이름을 올리고 있었다. 인터 밀란과의 협상은 지난달 중단됐고, 바르셀로나도 몇 주 전 영입을 포기했다고 한다. 또한 토트넘은 아스널과의 어떠한 협상도 거부한 것으로 알려졌다.

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로메로는 아틀레티코의 수비진을 이끌며 팀의 핵심 선수로 자리 잡게 된다. 아틀레티코는 이번 여름 이적시장에서 알레한드로 그리말도와 이강인, 그리고 모르텐 히울만을 영입했다. 로메로는 네 번째 영입이다.

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구단은 왼쪽 측면 수비에 그리말도, 중앙 수비에 로메로와 마르크 푸빌, 오른쪽 풀백에 마르코스 요렌테를 배치해 포백을 구성하고자 한다. 이번 수비진 개편으로 라리가와 UEFA 챔피언스리그에서의 경쟁력을 확보하는 게 핵심이다.

아틀레티코와 토트넘은 현재 공식 서류에 대한 최종 검토를 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 최종 서명이 완료되면 로메로는 마드리드로 이동해 통상적인 메디컬 테스트를 받는다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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이강인 입장에서는 좋은 소식이다. 아틀레티코는 이강인을 영입하며 공격진에 질적 향상을 이뤘지만, 수비진에는 이렇다 할 인물이 없었다. 중심을 잡아줄 선수가 필요했는데 월드컵 우승 경험까지 있는 로메로는 훌륭한 영입으로 평가된다. 이강인이 마음 놓고 공격 전개를 할 수 있도록 로메로가 후방에서 팀을 받쳐주는 게 무엇보다 중요하다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com