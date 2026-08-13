'슈팅 0개' 침묵 중인 손흥민...반드시 이겨야 8강 가는 LA FC, '전반 12분 아빌라 선제골' 케레타로에 0-1 끌려가[리그스컵 전반 리뷰]

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 침묵 중이다.

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LA FC는 13일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주의 BMO 스타디움에서 열리는 케레타로(멕시코)와의 2026년 리그스컵 3라운드 전반을 0-1으로 마쳤다. LA FC는 현재 리그스컵 미국메이저리그사커(MLS) 그룹 순위에서 8위에 자리해 있다. 8강 진출 티켓을 위해선 이날 경기를 반드시 잡아야 한다.

손흥민은 선봉에 섰다. 최전방 공격수로 나섰다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 좌우에 자리했다. 마크 델가도, 주드 테리, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸리고, 에디 세구라, 라이언 프로테우스, 은코시 타파리, 라이언 라포소가 포백을 구성했다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

초반 LA FC가 위기를 맞았다. 전반 2분 엔조 히메네스가 좋은 기회를 잡았다. 박스 오른쪽 좋은 위치에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. LA FC도 반격했다. 7분 샤펠버그와 부앙가가 연이어 날카로운 슈팅을 날렸지만, 상대 수비의 육탄 방어에 막혔다.

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케레타로의 공세가 이어졌다. 11분 산티아고 호멘첸코가 왼발 슈팅을 시도했지만, 같은 편 맞고 아웃됐다. 결국 12분 선제골을 허용했다. 박스 오른쪽에서 바이론 두아르테가 강력한 중거리 슈팅을 시도했다. 요리스가 막아낸 볼은 아빌라에 향했다. 알리 아빌라가 침착하게 헤더로 마무리했다.

사진=LA FC 공식 계정 캡처

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선제골을 내준 LA FC가 15분 맹공을 퍼부었다. 부앙가가 왼쪽 하프스페이스를 파고들며 슈팅까지 연결했지만, 골키퍼에 막혔다. 23분 손흥민이 오른쪽에서 올린 코너킥을 포르테우스가 뛰어들며 마무리했다. 골대를 넘어갔다. 27분 케레타로가 반격했다. 멋진 돌파로 왼쪽을 파고들며 연결된 볼을 두아르테가 강력한 중거리 슈팅으로 마무리했다. 요리스 골키퍼가 선방했다. 선방 후 요리스 골키퍼가 상대 공격수를 가격했지만, 주심은 오랜 기간 VAR과 교신 후 그냥 넘어갔다.

LA FC가 점유율을 높이며 공격을 이어갔지만 마무리가 아쉬웠다. 손흥민에게 연결되는 패스는 번번이 짤렸다. 42분 결정적 기회를 만들었다. 부앙가가 왼쪽을 돌파하며 중앙의 손흥민에게 내줬다. 손흥민이 잘 지키며 오른쪽의 샤펠버그에게 연결했다. 샤펠버그의 왼발 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

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케레타로도 반격했다. 왼쪽에서 올라운 날카로운 크로스를 박스 안에 있던 헤멘첸코가 뛰어올라 헤더로 연결했다. 골대를 살짝 넘어갔다. 추가시간 LA FC가 전반 들어 가장 좋은 기회를 놓쳤다. 샤펠버그가 파고들며 중앙에 있던 델가도의 2대1 패스를 시도했다. 리턴 패스를 받은 샤펠버그가 지체없이 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 넘어갔다.

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추가시간 케레타로의 공세가 이어졌다. 왼쪽을 파고들던 카를로 가르시아가 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 막아냈다. 재차 히메네스가 헤더로 연결했지만, 이번에도 요리스가 막아냈다. 결국 전반은 케레타로의 1-0 리드로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com