'캡틴 브루노' 맨유서 종신 주장 초대박! "은퇴할 때까지 뛸 수도"…명문 구단들의 관심 뿌리칠까→연봉은 걸림돌

브루노 페르난데스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]사우디아라비아 리그의 제안을 받고 있는 브루노 페르난데스가 맨체스터 유나이티드에서 은퇴할 가능성이 커지고 있다.

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영국 BBC는 13일(한국시각) '페르난데스가 맨유에 남기를 원하고 있다는 것이 현재의 판단이다'며 '어쩌면 선수 생활의 남은 기간을 모두 맨유에서 보내는 것까지도 고려하고 있는 것으로 보인다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

맨유 팬들에게 페르난데스의 존재는 중요하다. 프리시즌에서 페르난데스가 투입될 때마다 팬들은 큰 환호를 보냈다. 이날 열린 경기 리즈 유나이티드와의 친선경기에서도 페르난데스가 교체 투입될 때 큰 환호가 나왔다.

매체는 '페르난데스를 향한 팬들의 반응은 그가 맨유 팬들 사이에서 얼마나 영웅적인 존재로 자리 잡았는지 보여준다'며 '맨유 선수단 전체를 통틀어 팬들이 가장 숭배하는 선수는 페르난데스다'고 전했다.

로이터연합뉴스

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앞서 페르난데스는 사우디리그 알힐랄에게 거액의 제안을 받았다. 현재는 이탈리아의 명문 유벤투스와 AC밀란, 그리고 튀르키예의 갈라타사라이가 페르난데스 영입에 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 실제로 영입 제안이 들어올 경우 맨유가 어떻게 대응할지는 지켜봐야 한다. 지난해 12월 페르난데스는 맨유 관계자들로부터 알힐랄의 제안을 받아들일지가 자신에게 달려 있다는 말을 들었을 때 "상처받았다"고 고백했다. 맨유에 대한 어느정도의 불만이 있을 수 있다. 현재 그의 계약은 마지막 1년에 접어들었다. 한 시즌을 추가로 연장할 수 있는 옵션이 있지만, 아직 새로운 계약에 대한 합의는 이뤄지지 않았다.

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그럼에도 페르난데스는 맨유에서 트로피를 원한다. 그만큼 클럽에 대한 애정이 크다. 다만 맨유는 현재 급여 총액을 관리하려고 노력하고 있는 상황이다. 팀 기여도가 상당한 페르난데스는 재계약에서 상당한 연봉을 요구할 수 있다. 이게 걸림돌이다. 마커스 래시포드가 팀으로 돌아오면서 현재 맨유에서 가장 높은 연봉을 받는 선수가 됐다. 페르난데스도 그와 비슷하거나 그 이상의 연봉을 요구할 수 있다.

매체는 '맨유 수뇌부는 쉽게 해결되지 않을 수도 있는 문제에 직면할 가능성이 있다'며 '확실한 것은 마이클 캐릭 맨유 감독이 페르난데스를 잃고 싶어 하지 않는다는 것'이라고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com