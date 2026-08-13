3경기 연속 침묵한 손흥민, 승부차기 성공하며 제 몫 '리그스컵 8강 성큼'...LA FC, 케레타로와 승부차기 끝 승리 '3위 도약'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 3경기 연속 침묵했다, LA FC는 리그스컵 8강 진출 가능성을 높였다.

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LA FC는 13일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주의 BMO 스타디움에서 열리는 케레타로(멕시코)와의 2026년 리그스컵 3라운드에서 승부차기 끝에 5-3으로 승리했다. 정규 시간은 1대1로 비겼다.

리그스컵은 미국 메이저리그사커(MLS)와 멕시코 리가 MX를 대표하는 클럽들이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전이다. 리그 페이즈 3경기에서 상대 리그 3개팀과 격돌, 각 리그 성적 상위 4개팀이 8강 토너먼트에 돌입한다. 리그 페이즈에서는 무승부 없이 승부차기까지 치러 승패를 가른다. 90분 안에 승리하면 승점 3점, 승부차기로 이기면 승점 2점, 승부차기로 패하면 승점 1점을 가져간다. 2025시즌 손흥민 없이 리그스컵을 치렀던 LA FC는 1승2무, 승점 6점에 그치며 9위로 조기 탈락했다.

LA FC는 앞선 두 경기에서 1승1무를 기록했다. 과달라하라전에서 1대1로 비긴 후 승부차기 끝에 5-4로 승리를 했고, 톨루카전에서는 정규시간 동안 1대0 승리를 챙겼다. 승점 5점이었다. 반드시 승리를 거둬야 8강을 이룰 수 있었던 LA FC는 승부차기 끝에 귀중한 승점 2점을 더했다. 일단 LA FC는 승점 7점으로 3위까지 올라갔다.

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손흥민은 선봉에 섰다. 최전방 공격수로 나섰다. 손흥민은 최근 잠잠해졌다. 월드컵 직전까지 '골 맛'을 보지 못했던 그는 휴식기 이후 4경기에서 모두 득점을 터트렸다. 올스타전에서도 멀티골을 넣었다. 하지만 공교롭게도 멕시코 클럽을 상대로 침묵이 시작됐다. 과달라하라와 톨루카전 모두 득점하지 못했다. 손흥민은 지난 5월 톨루카와의 2026시즌 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강전에서도 침묵하며, 결승 진출에 실패한 바 있다. 2026년 북중미월드컵에서도 멕시코를 상대로 득점하지 못한 손흥민은 이날 그 한을 풀려 했지만 또 다시 득점에 실패했다.

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이날 LA FC는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 손흥민을 축으로 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 좌우에 자리했다. 마크 델가도, 주드 테리, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸리고, 에디 세구라, 라이언 프로테우스, 은코시 타파리, 라이언 라포소가 포백을 구성했다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

초반 LA FC가 위기를 맞았다. 전반 2분 엔조 히메네스가 좋은 기회를 잡았다. 박스 오른쪽 좋은 위치에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. LA FC도 반격했다. 7분 샤펠버그와 부앙가가 연이어 날카로운 슈팅을 날렸지만, 상대 수비의 육탄 방어에 막혔다.

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케레타로의 공세가 이어졌다. 11분 산티아고 호멘첸코가 왼발 슈팅을 시도했지만, 같은 편 맞고 아웃됐다. 결국 12분 선제골을 허용했다. 박스 오른쪽에서 바이론 두아르테가 강력한 중거리 슈팅을 시도했다. 요리스가 막아낸 볼은 에 향했다. 알리 아빌라가 침착하게 헤더로 마무리했다.

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선제골을 내준 LA FC가 15분 맹공을 퍼부었다. 부앙가가 왼쪽 하프스페이스를 파고들며 슈팅까지 연결했지만, 골키퍼에 막혔다. 23분 손흥민이 오른쪽에서 올린 코너킥을 포르테우스가 뛰어들며 마무리했다. 골대를 넘어갔다. 27분 케레타로가 반격했다. 멋진 돌파로 왼쪽을 파고들며 연결된 볼을 두아르테가 강력한 중거리 슈팅으로 마무리했다. 요리스 골키퍼가 선방했다. 선방 후 요리스 골키퍼가 상대 공격수를 가격했지만, 주심은 오랜 기간 VAR과 교신 후 그냥 넘어갔다.

LA FC가 점유율을 높이며 공격을 이어갔지만 마무리가 아쉬웠다. 손흥민에게 연결되는 패스는 번번이 짤렸다. 42분 결정적 기회를 만들었다. 부앙가가 왼쪽을 돌파하며 중앙의 손흥민에게 내줬다. 손흥민이 잘 지키며 오른쪽의 샤펠버그에게 연결했다. 샤펠버그의 왼발 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

케레타로도 반격했다. 왼쪽에서 올라운 날카로운 크로스를 박스 안에 있던 헤멘첸코가 뛰어올라 헤더로 연결했다. 골대를 살짝 넘어갔다. 추가시간 LA FC가 전반 들어 가장 좋은 기회를 놓쳤다. 샤펠버그가 파고들며 중앙에 있던 델가도의 2대1 패스를 시도했다. 리턴 패스를 받은 샤펠버그가 지체없이 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 넘어갔다.

추가시간 케레타로의 공세가 이어졌다. 왼쪽을 파고들던 카를로 가르시아가 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 막아냈다. 재차 히메네스가 헤더로 연결했지만, 이번에도 요리스가 막아냈다. 결국 전반은 케레타로의 1-0 리드로 끝이 났다.

후반 시작과 함께 LA FC가 두 명을 바꿨다. 테리와 샤펠버그를 빼고 티모시 틸먼과 다비드 마르티네스를 넣었다. 들어 LA FC의 맹공이 시작됐다. 오른쪽 공격이 살아나며 하프 스페이스를 적극 공략했다. 하지만 컷백은 번번이 상대 수비에 걸렸다. 후반 3분 부앙가가 왼쪽에서 중앙으로 파고들며 오른발 슈팅을 시도했지만, 크로스바를 넘어갔다.

11분 LA FC가 승부를 원점으로 돌렸다. 틸먼의 패스를 받은 라포소가 오른쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 올렸다. 볼은 뒤로 넘어가며 부앙가에 향했고, 부앙가는 이를 침착하게 마무리했다.

LA FC의 공세가 이어졌다. 13분 손흥민이 좋은 슈팅을 때렸지만, 앞선 과정에서 위치가 오프사이드였다. 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 14분 히메네스의 날카로윤 슈팅은 왼쪽으로 빗나갔다. LA FC는 곧바로 이어진 역습에서 부앙가가 역전골 기회를 잡았지만, 슈팅은 상대 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다.

17분 케레타로의 히메네스가 다시 한번 날카로운 슈팅을 시도했지만, 이번에는 포르테우스의 몸에 걸렸다. 케레타로가 두 명의 선수를 바꾸며 기동력을 더했다. 19분 LA FC 좋은 기회를 놓쳤다. 빠른 역습에 나선 LA FC는 왼쪽에 있는 부앙가가 맹렬한 돌파를 시도했다. 제대로 터치 되지 않은 볼이 뒤로 흘렀고, 슈아니에르가 노마크서 슈팅으로 연결했지만 골대를 넘어갔다.

26분 손흥민이 좋은 기회를 놓쳤다. 오른쪽을 파고들던 마르티네스가 감각적인 왼발 아웃사이드 패스를 찔렀다. 침투하던 손흥민이 골키퍼와 맞선 상황에서 왼발로 살짝 돌려놓았지만, 골키퍼의 선방에 걸렸다. 기세를 탄 LA FC는 27분 제레미 에보비세와 예브헨 체베르코를 투입했다.

30분 케레타로가 코너킥 상황에서 아크 정면에서 좋은 기회를 잡았지만, 같은 편끼리 겹치며 제대로 슈팅이 되지 않았다. 32분 손흥민이 모처럼 속도를 붙였다. 하지만 때린 슈팅은 제대로 맞지 않고 골대를 벗어났다. 34분에는 타파리가 결정적 헤더 기회를 잡았지만 놓쳤다.

37분 케레타로는 3명의 선수를 한꺼번에 바꿨다. 40분 LA FC도 라이언 홀링스헤드를 넣으며 승부수를 띄웠다. LA FC는 남은 시간 총력전을 펼쳤지만, 끝내 더이상 득점은 나오지 않았다. 막판 부앙가의 헤더와 홀링스헤드의 슈팅까지 골로 연결되지 않았다. LA FC는 케레타로와 90분 경기를 1-1로 마쳤다.

승부차기가 이어졌다. 부앙가가 1번 키커로 나서 성공시켰다. 2번 키커로 나선 손흥민도 골키퍼를 완벽히 속이며 성공시켰다. LA FC의 체베르코와 홀링스헤드가 모두 성공시켰다. 팽팽한 흐름은 케레타로의 4번째 키커 다니엘 파라의 슈팅이 골대를 맞고 나오며 깨졌다. LA FC는 마지막키커 포르테우스가 성공시키며 5-3 승리를 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com