'충격' EPL 연령별 대표팀 유망주, 15개월 동안 도박 61차례 혐의→축구협회 기소 발표 '징계시 방출 유력'

서진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 한 유망주가 도박 혐의로 기소됐다.

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영국 더 선이 12일(한국시각) 보도한 바에 따르면 잉글랜드축구협회는 성명을 발표하며 '에버턴의 마틴 제리프가 베팅 규정을 위반한 혐의로 기소되었다. 해당 선수는 2024년 11월 20일부터 2026년 2월 12일 사이에 축구 경기에 걸어둔 61건의 베팅과 관련하여 잉글랜드축구협회 규정 E1.2를 위반한 혐의를 받고 있다. 제리프는 오는 17일 월요일까지 이에 대한 소명 자료를 제출해야 한다'고 알렸다.

매체는 '20살의 에버턴 유망주인 제리프는 올해 2월까지 15개월간 61차례 베팅을 한 혐의로 기소되었다. 모든 축구 선수들은 경기, 이적, 라인업 선발을 포함한 모든 축구 관련 시장에서 베팅을 진행하는 것이 전면 금지되어 있다'고 언급했다.

아직까지는 에버턴에서 제리프에 대한 어떠한 입장도 내놓지 않고 있다. 베팅 혐의가 사실로 밝혀질 경우, 제리프는 출장 정지와 같은 중징계를 받을 가능성이 높다. 이미 그러한 사례가 존재한다. 2023년 잉글랜드 국가대표로 활약하던 이반 토니는 베탕 관련 규정을 무려 200번 이상 위반한 것으로 밝혀져 8개월 출장 정지와 엄청난 벌금이 선고된 바 있다.

서진캡쳐=더선

비슷한 징계가 나온다면 제리프는 에버턴에서 이대로 1군 데뷔조차 해보지 못하고 방출될 가능성이 높다. 제리프의 계약 기간이 이번 시즌을 끝으로 만료되기 때문이다. 에버턴에서 애지중지 키우는 유망주도 아니다. 지난 시즌 잉글랜드 리그1(3부 리그)로 임대를 떠났지만 득점력을 전혀 증명하지 못했다.

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더 선은 '제리프는 2019년 에버턴 유스팀에 입단했다. 네덜란드 연령별 대표팀 출신인 그는 에버턴 1군 벤치 명단에 수차례 이름을 올렸으나, 아직 성인 팀 공식 데뷔전은 치르지 못했다. 제리프는 지난 시즌 상반기를 리그1 소속 로더럼 유나이티드에서 임대로 보내며 10경기에 출전해 2골을 기록했다. 이어 1월에는 포트 베일에 합류하여 19경기에서 2골을 넣었으나, 팀은 잉글랜드 리그2(4부 리그)로 강등되었다'고 언급했다.