[오피셜]'7월에만 5골' 정승원, 김대원-마테우스-완델손 제치고 7월 '이달의 선수' 됐다...커리어 첫 수상

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[스포츠조선 박찬준 기자]FC서울의 선두를 이끈 정승원이 7월 K리그 최고의 별이 됐다.

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정승원은 2026년 7월 'EA SPORTS 이달의선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다. 이달의선수상은 K리그 공식 비디오게임 파트너인 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 'EA')가 후원한다. 이달의선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM(경기수훈선수), 베스트일레븐, MVP에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다.

이후 TSG 기술위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의선수상을 수상한다.

7월 이달의선수상은 7월에 열린 K리그1 16라운드부터 20라운드까지의 경기를 대상으로 했다. 후보에는 김대원(강원), 마테우스(안양), 완델손(포항), 정승원(서울)이 이름을 올렸다. 정승원은 TSG 기술위원회 투표, K리그 공식 홈페이지 팬 투표, FC 온라인 유저 투표에서 모두 1위를 차지했다. TSG 기술위원회 투표에서 21.43%를, K리그 팬 투표에서 13.71%를, FC 온라인 유저 투표에서 5.85%로 모두 1위에 올랐다.

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정승원은 합산점수 40.98점을 받아 2위 마테우스(27.63점)를 13.35점 차이로 제치고 수상의 영예를 안았다.

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정승원은 7월 한 달간 전 경기에 출전해 5경기 5골을 기록하며 폭발적인 득점력을 과시했다. 해당 기간 MOM과 라운드 베스트11에 각각 3회씩 선정됐으며, 특히 19라운드 포항전에서는 멀티골을 터뜨리며 라운드 MVP를 거머쥐었다. 이러한 활약을 바탕으로 정승원은 7월 이달의선수상 후보에 처음 이름을 올린 데 이어, 개인 통산 첫 수상까지 차지하게 됐다.

정승원에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 동안 유니폼에 이달의선수상 패치를 부착하는 혜택도 주어진다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com