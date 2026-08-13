동해안 접수→'5G 연속 공격P' 이동경+'3G 교체 연속골' 야고! 울산, 강원전서 시즌 첫 4연승 도전

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 울산 이동경 득점/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 강원FC를 불러들여 시즌 첫 4연승을 노린다.

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울산은 16일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 강원과 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드를 치른다. 현재 울산은 2위(승점 37점)에 위치해 있다. 선두 FC서울(승점 44)과 승점 차는 7점이다.

울산은 8일 포항 스틸러스와의 '동해안 더비'에서 서명관, 야고의 연속골에 힘입어 2대0 승리를 거두고 3연승을 질주했다. 제로톱과 스리백이 안정을 찾아가며 이번 시즌 '세 번째 3연승'과 함께 5월 10일 부천FC전(1대0 승)와 9경기 만에 '클린시트' 승리를 챙겼다. 지난 2일 FC안양(3대1 승)전 이후 14일 만에 안방으로 돌아온 울산이 강원을 제압할 경우 '시즌 첫 4연승'에 성공한다.

울산은 최근 강원과의 10경기에서 4승2무4패로 백중세다. 이번 시즌에도 두 차례 만남에서 1승1패로 박빙이다. 울산은 1라운드 홈 개막전에서 3대1로 승리했지만, 15라운드 원정에서는 0대2로 패했다.

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폭발한 '원투펀치' 이동경과 야고가 강원전에서 기록을 이어갈지 관심사다. 이동경은 지난달 18일 대전하나시티즌 원정에서 1도움을 기점으로 인천 유나이티드(1골), 서울(1골 1도움), 안양(2골), 포항(1도움)전까지 5경기 연속 공격 포인트(4골 3도움)로, 개인 통산 최다 연속 기록 행진을 이어가고 있다. 21경기 9골 6도움으로 압도적인 퍼포먼스를 선보이고 있는 그는 강원을 상대로 6경기 연속 공격 포인트 사냥에 나선다.

포항스틸야드/ K리그1/ 포항스틸러스 vs 울산HDFC/ 울산 야고 득점/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Kim

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특급 조커로 거듭난 야고의 컨디션도 최고조다. 포항전에서 후반 교체로 들어와 쐐기포를 터뜨리며 3연승을 주도했다. 개막 후 3경기 연속골(4골)을 기록했던 그는 최근 서울, 안양, 포항을 상대로 다시 3경기 연속골을 터뜨렸다. 세 경기 모두 교체로 투입돼 득점하며 맹위를 떨치고 있다. 11골로 득점 단독 선두인 야고는 4경기 연속골에 도전한다.

두 선수는 지난 12일 구단에서 공개한 미디어 공동 인터뷰를 통해 서로 덕담을 건네며 전우애를 과시했다.

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두 살 많은 1997년생 이동경은 "(야고가) 지금처럼 꾸준하게 25골 정도 넣어줬으면 좋겠고, 그렇게 되면 우리 팀이 우승할 거라 생각한다. 흥이 많은 친구이기 때문에 승리하면 댄싱타임을 가지고 분위기를 밝게 해주는데, 그런 모습들이 후반기에 많이 있었으면 좋겠다"는 메시지를 전했다.

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야고는 "형이 좋은 퍼포먼스 보여줘서 너무 고맙고 서로 골과 도움으로 시너지를 내고 있는데, 우리의 득점 페이스가 쭉 올라가면서 좋은 결과까지 이어졌으면 좋겠다. 서로를 도와주면서 동시에 팀을 도우면서 우리가 서로 발전하는 방향을 모색하고, 힘을 합쳐서 더 큰 시너지가 났으면 좋겠다. 우리의 목표인 우승을 향해 나아갔으면 좋겠다. 형! 잘 부탁해"라고 화답했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com