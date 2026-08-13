[오피셜]'만장일치 1위' 5경기-5골 FC서울 정승원, 2026시즌 7월 '이달의 선수상' 영광

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]정승원(FC서울)이 2026년 7월 '이달의 선수상' 영광을 안았다.

Advertisement

7월 '이달의 선수상'은 7월에 열린 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드부터 20라운드까지의 경기를 대상으로 했다. 후보에는 정승원을 비롯해 김대원(강원), 마테우스(안양), 완델손(포항)이 이름을 올렸다. 정승원은 한국프로축구연맹 TSG 기술위원회 투표, K리그 공식 홈페이지 팬 투표, FC 온라인 유저 투표에서 모두 1위를 차지했다. 합산점수 40.98점을 받아 2위 마테우스(27.63점)를 13.35점 차이로 제치고 수상의 영예를 안았다.

정승원은 7월 한 달간 전 경기에 출전해 5경기 5골을 기록하며 폭발적인 득점력을 과시했다. 해당 기간 MOM(경기수훈선수)과 라운드 베스트11에 각각 3회씩 이름을 올렸다. 특히 19라운드 포항전에서는 멀티골을 터뜨리며 라운드 MVP를 거머쥐었다. 이러한 활약을 바탕으로 정승원은 '이달의 선수상' 처음으로 후보 선정된 데 이어, 개인 통산 첫 수상까지 차지하게 됐다. 정승원에게는 트로피와 상금이 수여된다. 올 시즌 동안 유니폼에 '이달의 선수상' 패치를 부착하는 혜택도 주어진다.

한편, 'EA SPORTS 이달의 선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM, 베스트일레븐, MVP에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다. 이들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 추가로 진행한다. 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의선수상을 수상한다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com