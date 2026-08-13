"韓 축구 '인간승리' 아이콘" 조규성, 미트윌란 떠나 日 J리그 둥지 트나…마치다 젤비아 영입 추진

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 조규성이 돌진하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 손흥민과 조규성이 론도 훈련을 펼치고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김가을 기자]조규성(미트윌란)이 일본 J리그로 둥지를 옮길 수 있다는 관측이 나왔다.

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일본의 가키우치 카즈 스포니치 기자는 최근 '마치다 젤비아가 조규성 영입을 추진하고 있다. 연봉 3억엔에 가까운 조건을 제시했다'고 전했다. 마치다 젤비아는 최근 유럽 현지에서 조규성과 접촉, 의사를 타진한 것으로 알려졌다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 조규성이 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

조규성은 2022년 카타르월드컵을 통해 스타덤에 올랐다. 그는 가나와의 조별리그 경기에서 멀티골을 꽂아 넣으며 영웅으로 떠올랐다. 조규성은 2023년 전북 현대를 떠나 유럽 무대에 데뷔했다. 미트윌란(덴마크)에 입단해 커리어를 쌓았다.

부상 변수가 발생했다. 그는 2024년 5월 평소 불편한 부위였던 무릎 수술을 받았다.무릎 반월상 연골 절제 수술이었다. 휴식기를 기해 무릎을 말끔히 치료하고 팀에 복귀할 계획이었다. 문제가 발생했다. 재활 과정에서 합볍증이 발생했다. '지옥'이 시작됐다. 조규성은 지난해 8월 대한축구협회와 인터뷰에서 "부상을 안고 6개월간 뛴 상황이라 수술을 해야 했다. 한국에서 수술을 마치고 재활을 하기 위해 이탈리아에 갔는데, 그곳에서 감염돼 무릎이 붓기 시작했다. 무릎에 찬 물을 세 번이나 뺐다. 감염 박테리아를 없애는 수술을 또 받았다. 수술 후 한 달간 병원에 누워있는데 몸무게가 12kg가 빠졌다. 하루에 3~4번씩 진통제를 맞았고, 밤에 계속 깼다. 그때가 살면서 제일 힘든 시기였다"고 고백했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 조규성 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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포기는 없었다. 조규성은 1년 넘게 재활에 몰두하며 복귀만을 노렸다. 지난해 9월 소속팀에서 복귀전을 치렀고, 11월엔 국내에서 열린 친선경기를 통해 국가대표팀에도 복귀를 알렸다. 부활한 조규성은 2026년 북중미월드컵에도 승선하며 '인간승리' 아이콘으로 거듭났다. 하지만 올 시즌 소속팀에서의 상황은 썩 좋지 않은 모습이다. 그는 지난 2일 열린 호르센스와의 2026~2027시즌 덴마크리그 개막전에 후반 교체 투입됐지만, 기대했던 득점은 없었다. 조규성은 지난 3월 노팅엄(잉글랜드)과의 유로파리그(UEL) 16강 1차전 이후 득점을 기록하지 못하고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com