"선거인단 2만명X전자투표" KFA회장 직선제 연내 실시 가능한가[팩트체크]

사진제공=문화체육관광부

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[스포츠조선 전영지 기자]"아무리 늦어져도 올해를 넘기지 않아야 한다는 데 위원들과 축구협회 모두 공감하고 있다"

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박지성 K-축구 혁신위원회(이하 혁신위) 공동위원장은 11일 6차 회의 직후 차기 대한축구협회장 보궐 선거 시기를 묻는 질문에 이렇게 답했다. 최휘영 문화체육관광부 장관 역시 소셜미디어를 통해 '대한축구협회(KFA)의 차기 회장 선거는 이제 새로운 선거방식으로 올해 안에 치러질 전망입니다. 2만명 수준으로 선거인단을 대폭 확대하자는 K-축구 혁신위원회의 권고에 축구협회 집행부가 적극적인 수용 의사를 밝혔고, 정관 개정 등 구체적인 실무 절차에 곧바로 들어가기로 했습니다. 이에 따라 늦어도 올해 안에는 투명하고 민주적인 선거로 축구인들이 직접 뽑은 차기 회장 체제가 출범할 수 있을 것으로 보입니다'라고 발표했다.

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출처=최휘영 문체부 장관 SNS

혁신위는 2025년 기준 전문선수와 동호인, 지도자 각각 4000∼6000여명, 등록 심판 약 3000명, 임원 및 대의원 등 1000여명으로 구성된 2만여명의 선거인단을 권고했다. 기존 192명에서 무려 100배 이상 늘었다. KFA는 선거인단 확대 권고안 수용과 함께 최대한 빨리 규정과 절차를 정리해 최대한 신속하게 선거를 실행하겠다는 의지를 표했다. 북중미월드컵 32강 탈락 후 국회 청문회에, 15년 전 역사까지 '파묘'되며 만신창이가 된 KFA 임원과 위원장들은 하루라도 빨리 보궐선거 절차를 잘 마무리하고 차기 회장과 다음 집행부에 한국 축구의 중차대한 소임을 넘겨주길 희망한다. 해를 넘기지 않겠다는 각오다. 회의중 '10월 선거론'까지 나왔다. KFA의 적극 기조에 체육회와 문체부 역시 '연내 진행'을 목표 삼았다.

그렇다면 산술적으로 KFA 회장 선거는 언제쯤 치러질 수 있을까. 대한체육회장 선거보다 앞서 대한민국 최초로 진행되는 소위 '직선제' 체육단체장 선거, 전국 2만명의 축구인들이 투표에 나서는 혁신적 선거가 과연 연내에 치러질 수 있을까.

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브리핑하는 박지성 공동위원장

일단 이달 26일로 예정된 대한체육회 이사회에서 '회장선출기구는 100명 이상 300명 이하' 간선제로 규정한 회원종목단체규정 제19조와 대한체육회 회장선거관리 규정 개정안이 선거인단 확대에 부합하도록 개정돼 통과되면 9월 중 KFA 스포츠공정위원회의 규정 심의 절차를 거쳐 대의원총회에서 이를 의결하고, 이사회 의결을 통해 정관 개정을 확정지어야 한다. 이후 선거운영위원회를 구성하고 회장 후보 등록, 선거인단 명부 작성 및 통보, 검증 절차 및 투표, 당선인 공고 등 선거 기일만 60일이 소요된다. 이 모든 절차가 어긋남 없이 일사천리 진행된다 해도 '11월 말'이다.

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우선 9월 KFA 대의원총회에서 선거인단 확대를 골자로 한 정관 개정안 통과가 관건이다. 대한체육회에도 한 차례 보류된 적이 있는 만큼 대의원 대상 충분한 설명과 설득 작업이 필수다. FIFA의 승인 절차도 거쳐야 한다. 또 KFA 이사회가 이미 구성한 11인의 선거운영위와 관련해서도 위원 추천 시스템을 도입한 대한체육회의 새 규정을 준용할 경우 재구성의 이슈도 있다. 또 하나 관건은 2만명 선거인단의 투표 방식과 공정한 선거관리다. 예산과 효율상 전자투표가 불가피하다. 소위 '짬짜미' 투표 방지를 위한 권역별 키오스크 투표소 설치 안이 나오는 가운데 중앙선거관리위원회 제공 온라인투표 시스템 K-Voting을 사용할지 사설 시스템을 사용할지도 논의가 진행중이다. '제 코가 석자'인 중앙선거관리위원회가 KFA 선거관리를 대행해 줄지도 아직은 미지수다.

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체육계 관계자는 "모든 절차가 잘 맞아떨어진다는 전제하에 11월 선거가 산술적으로 가능하다. 하지만 대의원 총회나 이사회 어디라도 문제가 생길 경우 지연이 불가피하다"면서 " 만약 딜레이될 경우 12월 23일 전국 동시 지방체육회장 선거까지 겹치면 더 복잡해질 수 있다. 11월에 마무리하는 것이 가장 이상적이지만 쉽지 않은 과제"라고 말했다. KFA가 선거제도 개선에 적극 나선 가운데 국회 등 정치권은 15년 전 심판 성접대 보도 후 다시 'KFA 관리단체 지정'을 요구하는 분위기다. 문체부 관계자는 "혁신위를 통해 제도 개선을 위한 노력을 함께하고 있고, 변화하고 진전된 모습이 있을 것으로 기대한다. 8~9월 이 한 달이 매우 중요하다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com