'세번 팀 훈련으로 준비 끝' 아스널 사령탑 아르테타의 절대적인 신뢰, '전사' 기마랑이스 바로 선발 투입 가능하다..'코모전으로 아스널 데뷔'

브루노 기마랑이스 캡처=아스널 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독이 새로 영입한 브라질 국가대표 미드필더 브루노 기마랑이스에 대한 강한 신뢰를 보냈다.

Advertisement

그는 2026~2027시즌 프리미어리그 시작과 함께 기마랑이스를 아스널의 선발 라인업에 즉시 투입할 의사를 내비쳤다.

아스널은 지난 8일 기마랑이스를 뉴캐슬 유나이티드에서 이적료 7500만파운드를 지불하고 영입했다. 기마랑이스는 13일(한국시각) 영국 런던 에미레이트 스타디움에서 열린 이탈리아 코모와의 친선 경기(1대1 무승부, 승부차기 4-3 아스널 승)에서 후반전에 조커로 데뷔전을 치렀다.

만 28세의 기마랑이스는 북중미월드컵 참가 이후 휴가를 마치고 복귀해 아스널로 이적하기 전까지 스페인에서 전 소속팀 뉴캐슬과 함께 훈련을 진행했다. 컨디션을 끌어올린 후 아스널 유니폼을 입은 것이다.

브루노 기마랑이스 캡처=아스널 SNS

Advertisement

그는 코모전 하프타임에 맥스 다우먼과 교체되어 출전했으며, 오는 16일 맨체스터 시티와의 FA 커뮤니티 실드 경기에 출전할 가능성이 높다.

Advertisement

아르테타 감독은 코모전 후 "기마랑이스는 우리와 단 세 차례의 훈련만 소화했을 뿐이지만 상태가 좋아 보였다. 출전 시간을 얻기 위해 정말 적극적이었다"라며 "기마랑이스는 즉시 데뷔전을 치르고 팬들 앞에서 뛰는 기분을 느끼고 싶어 했다. 그 감정을 바로 느낄 수 있다. 강력한 유대감이 작용하고 있다고 믿으며, 이는 우리를 더 나은 팀으로 만들어 줄 것"이라고 말했다. 아르테타 감독은 기마랑이스를 '전사'라고 표현한다. 기마랑이스가 뛰어난 기량과 직관, 리더십, 카리스마를 모두 갖췄다고 호평했다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Arsenal v Como - Emirates Stadium, London, Britain - August 12, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta Action Images via Reuters/Paul Childs

기존 미드필더 데클런 라이스, 마르틴 수비멘디, 미켈 메리노가 프리시즌 팀 훈련에 복귀한 지 며칠 되지 않은 상황이다. 기마랑이스는 21일 홈에서 열리는 코번트리와의 새 시즌 프리미어리그 개막전에 출전할 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com