[K리그2 프리뷰]역사상 가장 중요한 수원 더비가 온다...위기의 부산, '돌풍' 화성과 충돌

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[스포츠조선 박찬준 기자]'하나은행 K리그2 2026' 22라운드, 역시 가장 눈길을 끄는 매치업은 '수원 더비'다. 경마에서 유래된 '더비'는 같은 지역을 연고로 하는 두 팀의 라이벌 경기를 뜻한다.

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수원 지역을 연고로 하는 수원 삼성과 수원FC의 '수원 더비'는 K리그의 유일무이한 '진짜 더비'다. 양 팀의 부침이 이어지며, 열렸다가 닫히기를 반복하던 '수원 더비'는 지난 시즌 수원FC가 강등되며, 올해 3년 만에 재개됐다. 5월 3일 수원종합운동장에서 열린 시즌 첫 '수원 더비'에서는 수원FC가 후반에만 3골을 몰아넣으며 3대1 역전승을 거뒀다.

15일 오후 7시30분 수원월드컵경기장에서 펼쳐지는 이번 충돌은 가장 뜨거운 경기를 예고하고 있다. 오매불망, 승격의 문턱에서 격돌한다. 수원은 승점 40점으로 1위, 수원FC는 36점으로 3위다. 두 팀의 승점 차는 단 4점이지만, 수원FC는 한 경기를 덜 치렀다. 이번 경기 결과에 따라 우승 경쟁의 양상이 달라질 수 있다.

두 팀 나란히 흐름이 괜찮다. 수원은 직전 김해FC전에서 1대0으로 승리했다. 충북청주와의 20라운드(2대2) 오심 아픔을 씻었다. 4경기 무패(2승2무)를 달렸다. 수원FC는 더 뜨겁다. 7경기 무패(4승3무)를 질주 중이다. 창과 방패의 대결이다. 수원은 단 17골만을 내주며 최소 실점 1위, 수원FC는 39골을 넣으며 최다 득점 1위를 기록 중이다. 더비는 늘 경기 외적인 요소로 승부가 갈린다. 결국 이날 경기도 누가 변수를 통제하느냐 싸움이 될 공산이 크다.

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최악의 위기에 놓인 부산 아이파크는 '난적'을 만난다. 같은 시각 부산 구덕운동장에서 화성FC와 충돌한다. 부산은 충격의 4연패에 빠졌다. 수원, 서울 이랜드 등 승격 라이벌에 연패를 당한 부산은 지난 라운드에서는 용인FC에도 패했다. 순위도 4위(승점 36)까지 추락했다. 최근 3경기에서 8골을 내줄 정도로 수비가 무너졌다.

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반면 화성은 다시 무패행진을 이어가고 있다. 8경기 무패(6승2무)를 달리다 2연패에 빠졌던 화성은 최근 4경기에서 3승1무를 거두며 제 궤도에 올랐다. 무더위 속에서도 화성만의 에너제틱한 경기력이 유지되고 있다. 화성은 현재 승점 35점으로 6위에 자리해 있다. 더 이상 물러설 수 없는 부산과 흐름을 이어가려는 화성의 싸움 역시 선두권 경쟁에서 빼놓을 수 없는 매치업이다.

이밖에 전경준 감독을 경질하고 김해운 단장을 감독으로 앉힌 성남FC는 16일 오후 7시30분 파주 스타디움에서 파주를 만나고. 횡령사건으로 뒤숭숭한 김포FC는 같은 시각 김포솔터축구장에서 천안시티FC를 상대로 연승에 도전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com