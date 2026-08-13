[공식발표]"전북 외 타팀 이적 생각하지 않았다" 전북 현대, 브라질 공격수 티아고와 재계약..'기간 비공개, 일부에선 2년 계약'

티아고 캡처=전북 현대 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 브라질 출신 공격수 티아고와 재계약을 체결, 동행을 이어가게 됐다.

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전북 구단은 13일 공식 채널을 통해 티아고와 재계약을 했다고 공지했다. 계약 기간은 공개하지 않았다. 구단 안팎에서 양 측이 2년 계약을 한 것으로 알려졌다.

1993년생인 티아고는 2024시즌부터 전북에서 뛰었다. 현재까지 105경기에 출전해 26골-8도움을 기록하며 꾸준한 득점력을 보여주고 있다. 첫 시즌 41경기 10골-1도움을, 2025년에는 48경기에서 11골-5도움을 기록했다. 이번 2026시즌에도 16경기에서 5골-2도움을 기록 중이다. 최근 턱뼈를 다쳐 회복 중이다.

키 1m90으로 제공권과 골결정력이 준수한 스트라이커로 작년 전북이 K리그1 우승하는데 기여했다. 승부처에서 필요한 득점을 해주는 티아고의 경험과 결정력은 팀에 큰 도움이 됐다.

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2022년 경남FC를 통해 K리그에 입성한 티아고는 첫 시즌부터 39경기에서 20골 3도움을 기록했다. 이후 2023년 대전하나시티즌에서는 37경기 17골-7도움을 기록하며 리그 정상급 공격수로 평가받았다.

티아고 사진제공=한국프로축구연맹

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티아고는 최근 K리그 복수 구단으로부터 러브콜을 받았지만 전북 잔류를 택했다. 전북은 티아고의 높은 가치를 인정, 동행하기로 했다.

티아고는 "전북 외 타 팀으로의 이적은 생각하지 않았다. 전북 구단의 제의를 기다렸는데 결국 오랜 기간 함께하게 되어 기쁘다"라며 "스타팅이든 교체든 팀이 나를 필요로 하는 순간에 언제든 골을 넣을 준비가 되어 있다. 팬들에게 더 많은 승리와 우승 트로피를 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com