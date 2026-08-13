[오피셜]전북 현대, 8일 제주전 그라운드 물병 투척 사건 후속 조치, 행위자 자진신고 사과→프로연맹 신고→경고 조치 및 엄중 서약..'매우 부적절한 행동이었다'

전북 현대 공지문 캡처=전북 현대 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대 구단은 지난 8일 전주월드컵경기장에서 벌어진 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 22라운드' 경기 종료 후 그라운드에 물병이 투척되는 일이 있었다고 13일 공식 채널을 통해 공지했다.

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전북은 성명서에서 '해당 행위자는 이후 구단에 본인의 행위에 대한 자진 신고를 하고 이와 함께 사과를 전해왔다'고 밝혔다. 또 '구단은 사실 관계를 확인한 후 한국프로축구연맹에 자진 신고했고, 해당 행위자에게는 강력한 경고 조치와 함께 재발 방지에 대한 엄중한 서약을 요구했다'고 설명했다.

전북 구단은 해당 행위가 경기장 내 안전을 위협하고 선수단과 팬 모두에게 불편과 우려를 초래할 수 있는 매우 부적절한 행동임을 분명히 인식하고 있다고 전했다. 또 '전북 현대는 앞으로도 선수와 팬 모두가 안전하고 즐겁게 경기를 관람할 수 있는 경기장 문화를 만들어가기 위해 최선을 다하겠다'고 밝혔다.

전북 현대 공지문 캡처=전북 현대 SNS

전북은 당시 제주에 1대3으로 졌다. 제주 외국인 공격수 네게바에게 해트트릭을 얻어맞고 고개를 숙였다. 전북은 13일 현재 승점 34점으로 리그 3위다. FC서울(승점 44)이 선두, 울산 HD(승점 37)가 2위로 앞서 있다.

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전북은 16일 부천FC와 원정 경기를 앞두고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com